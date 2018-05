“Estoy muy enamorada de mi novio, pero no quiero tener hijos”: Lucero

Después de que una revista mexicana anunciara que Lucero quería tener más hijos, la cantante habló en exclusiva con Univision Entretenimiento acerca de los planes que tiene con su pareja Michel Kuri: “No estoy casada, estoy muy enamorada de mi novio, pero no quiero tener hijos”.

Así de tajante contestó la cantante de 48 años después de que una publicación asegurara que estaba en un tratamiento de fertilidad para tener más hijos: “ Es una estupidez y perdón que use esa palabra, pero me parece de muy mal gusto, porque llevo años diciendo que tengo dos hijos y que no estoy casada”.



“ Inventan historias absurdas de muy mal gusto", puntualizó la protagonista de ' Soy tu dueña'. "Además de muy ridículas, y como yo no me meto en chismes, pues me los inventan y luego los debo estar aclarando y me caen bien gordos”, agregó ‘ La Novia de America’.

El 15 de mayo un diario mexicano sacó de contexto una declaración hecha por la intérprete hace unos 20 años: “El sordo no oye pero bien que compone. Esa historia fue por algo que dije, es de hace 20 años, me preguntaron: ' ¿Haz rechazado algún proyecto?', dije sí, hace 20 años cuando recién me casé y quería tener hijos rechacé un proyecto porque quería ser mamá y lo aplican como si estuviera hablando del día de hoy”.

Lucero señaló que ella es una mujer alejada de los escándalos y considera que ese tipo de publicaciones dañan su imagen: “Es de muy mal gusto, se me hace ridículo y la gente va a decir: 'Lucero es incongruente y Lucero es rara', y con toda razón con esas difamaciones. Yo le pediría a la gente que no crean nada de lo que leen, dúdenlo un poco si no lo oyen de propia voz, porque es gente poco preparada”.



Lucero mantiene una relación sentimental con el empresario mexicano Michel Kuri desde hace ya cinco años, y a pesar de que afirma estar muy enamorada, no está en sus planes casarse y mucho menos tener hijos, ya que es madre de dos adolescentes: Lucerito y Manuel, fruto de su matrimonio con el cantante Manuel Mijares, de quien se divorció en marzo de 2011.