Nostalgia y tiernos recuerdos: eso representa para Lucero el Día de la Madre

Lucero hace un espacio en su agenda de trabajo para disfrutar el Día de la Madre al lado de sus dos hijos y su madre, la señora Lucero León : “Es precioso el 10 de mayo, yo lo disfruto muchísimo es un día especial, aunque así debe de ser siempre. La verdad ese día yo me la paso con los míos”.

Como los retoños de la cantante ( Lucero de 13 años y José Manuel, de 11) ya han crecido, ella ya no goza de los festivales escolares: “Es una lástima porque me encantan los festivales, soy de las que me emociono y aplaudo yo lo disfrutaba muchísimo”.