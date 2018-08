Esteban Loaiza ¿culpable?: el viudo de Jenni Rivera va a cambiar su declaración ante el juez

“Técnicamente, Loaiza puede con su abogado negociar, declararse culpable y no cumplir un día de cárcel. Pero el simple acto de ser encontrado culpable de una felonía agravada, aunque no hiciera un día en la cárcel, es suficiente para la deportación porque no hay un perdón para eso. No importa si está casado con una ciudadana, si tiene hijos ciudadanos. No importa y más cuando es un cargo federal. Le va a causar casi seguramente la deportación”, aseguró el abogado Álex Gálvez a Univision Entretenimiento.