Esta es la (triste) razón por la que Nora Salinas no celebra el Día de la Madre

El motivo por el que la actriz mexicana Nora Salinas , recordada como la 'Tía Pelucas' en la telenovela clásica 'Carita de Ángel' no celebra el Día de la Madre es porque desde 2016, su exesposo ganó ante el juez la guardia y custodia de su hijo José Miguel, quien aparentemente fue quien decidió irse del lado materno, razón por la cual además, Nora debe pasar pensión alimenticia.

Univision Entretenimiento entrevistó a la actriz respecto a la frecuencia con que ve a su hijo, nacido en 2005, y ella respondió tajante: “ Yo no voy a contestar nada de eso, antes era muy abierta, pero me trajo muchos problemas, del otro lado (el padre del niño) no comparten esta ideología y supongo que ven como una provocación que yo hable, yo sólo puedo decir que todo está bien, y las cosas cada vez van mejor".