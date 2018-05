Esta es la razón por la que demandaron a Kim y Khloé Kardashian (y al ex de Kourtney)

Kim y Khloé Kardashian, junto con Scott Disick - ex de Kourtney Kardashian - fueron demandados por una compañía de jets por presuntamente no pagar una enorme factura correspondiente a una serie de vuelos privados que utilizaron, reportó el portal TMZ.

De acuerdo con el sitio, la empresa Silver Air, LLC presentó la demanda porque las protagonistas del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’ rentaron un avión, pero no pagaron un adeudo de 225,354 dólares.