Tras planificar hasta el más mínimo detalle, en una fecha imprecisa para el público general, Lorenzo Méndez se encaramó sobre el caballo 'Buttercup', lo rebautizó como 'Danger' y cabalgando acudió al encuentro con Chiquis Rivera, a quien bajo engaño su hermana Jacqie había llevado al viñedo, en Temécula, donde se suponía que su vida cambiaría. "No, no, no", dijo presuntamente asustada la hija mayor de la fallecida Jenni Rivera cuando constató que el jinete que se les acercaba en un caballo dorado era su novio.

Tenía razón para emocionarse. Finalmente Lorenzo Méndez le entregaría el anillo de compromiso que tantas veces ella le había sugerido. Pero no era lo mismo lanzarle indirectas que vivirlo, por lo que a Chiquis Rivera le temblaban las rodillas mientras pensaba que estaba soñando lo que ocurría ante sus ojos. Un sueño nada perfecto, pues habría querido al menos peinarse de otra forma. "¿Por qué no me dijeron?", le reclamó a sus hermanos y tíos mientras se seguía sorprendiendo de ver más familiares y amigos en el lugar.

Los nervios no solo la atacaron a ella. Cuando Lorenzo llegó a su encuentro, le agarró una mano y Chiquis le espetó "es la otra mano, es la otra". "Janney", le dijo llamándola por su verdadero nombre, "quiero pasar el resto de mi vida contigo..."







"Sí", dijo Chiquis Rivera intentando contener el llanto, lo que fue imposible para su hermano menor, Juan Angel 'Johnny' López. Más tarde, en una grabación distinta, dijo que desde que Lorenzo está en su vida "siento paz. Tengo alguien que me apoya y me ayuda a crecer... Este hombre tiene un corazón hermoso". Hermosura de la que no hace gala Claudia Galván, exesposa del cantante y quien la semana pasada declaró que tras esa petición de matrimonio, Chiquis y Lorenzo se dejaron. Durante ese periodo, entre febrero y marzo, el vocalista se refugió en los brazos de la madre de su hija Victoria.

Galván hizo públicos videos en los que mostraba a Lorenzo Méndez roncando en el sofá de su casa y luego se filtró otra grabación en la cual el aspirante a esposo de Chiquis Rivera aparecía desnudo, en una cama, donde presuntamente se había acostado con otra mujer. "A todas se las echa mija", habría escrito la mujer junto a la grabación que desapareció de Instagram.

Chiquis Rivera, por su parte, ya había adelantado que no estaba junto a Lorenzo Méndez. En una entrevista que ofreció el pasado 8 de marzo, la cantante de 32 años dijo que él le había entregado " un anillo. Sí nos comprometimos", pero otras cosas pasaron que no pudieron ser superadas. "Es difícil, porque yo sí me quería casar", declaró.

Un día después, el 9 de marzo, Claudia Galván aseguró que Lorenzo y ella tuvieron relaciones sexuales. Ese mismo día, Chiquis, mientras tanto, lloraba en un programa televisivo en el cual le preguntaron por su exnovio. Dijo que lo extrañaba, pero dejó claro que había "ciertas cosas que él tiene que hacer como hombre para salvar la relación".

Todo ese drama pareció esfumarse el 15 de marzo, cuando Chiquis presentó su segundo disco, 'Quisieran tener mi lugar'. Su exnovio llegó al evento y le soltó al menos dos besos en tarima, dando la relación por reanudada.

Cuando se les volvió a preguntar, si estaban juntos o no, tanto Chiquis como Lorenzo respondieron que sí, que iban día a día, buscando resolver esos asuntos que no les permitían evolucionar como pareja.

Si la relación con la exesposa de Lorenzo Méndez era uno de sus asuntos o no, solo ellos lo saben. Lo que sí trascendió la semana pasada fue que Chiquis Rivera no quiere nada que ver con Claudia Galván, contra quien emitió una orden de cese y desista para que ni siquiera la mencione.

Lorenzo, por su parte, también ha puesto su situación en manos de abogados, lo que ya había hecho Claudia Galván, a quien le solo le interesa que el artista cumpla con sus responsabilidades como padre de Victoria, pagándole la pensión a tiempo y compartiendo con la niña tiempo de calidad.