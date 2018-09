Dos versiones de la supuesta agresión de Eduardo Yáñez contra un hombre en México

De acuerdo a la información obtenida por Navarro en Zempoala, pueblo de Hidalgo donde grababa Yáñez, la víctima sería “un hombre que se llama Mario Peña, de profesión topógrafo, que me dicen tiene 60 años” (tres años más que el actor). Según los testimoniales recabados por el reportero "Eduardo se percató de pronto que (el señor) estaba con su teléfono en la mano y le gritó: ¡Déjame trabajar!”. Posterior a un intercambio inicial de palabras, el señor habría contestado: "Pinche indio de mierda tú y fue cuando Eduardo se acercó y le dio una bofetada (...) según me cuentan los testigos (...) hasta le tiró los lentes del golpe”.

En contraste, la fuente cercana al actor, que ha protagonizado episodios violentos en el pasado , sostiene que “toda la grabación ha fluido de muy buena manera, Eduardo ha convivido con sus fans que se acercan a él, él mismo ha publicado en sus redes sociales esos momentos (...) No hubo una agresión a nadie, fue sólo parte de la grabación, si tuvo escenas fuertes de balaceras y golpes pero era parte de la grabación”.



El reportero Héctor Navarro asegura que “no puede ser ese video que publicó Eduardo por que el incidente ocurrió en el parque no en ningún foro”. Le llama la atención que las 15 personas que habrían presenciado la supuesta agresión no quieran hablar. “Es más, me comentan que después de la agresión, la producción se acerca a Eduardo y le dicen 'ya la cagaste cabrón' y lo subieron a una camioneta Suburban negra y pararon (las) grabaciones”.