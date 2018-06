De esta forma el rapero Nelly puso fin a la relación con su padre (además de quitarle todo su apoyo económico)

"Que tenga tu ADN no te convierte en padre. El mío nunca vino a mis partidos, nunca me enseñó nada de valor, no me vio graduarme y aun así lo he cuidado durante casi 20 años, cuando él no hizo lo propio ni durante la mitad de ese tiempo. Y hasta la fecha ha seguido haciendo lo que le viene en gana aunque fuera yo quien solía correr con todos sus gastos. Nótese el 'solía'... porque eso se acaba desde esta noche", publicó el cantante en su Instagram el pasado 24 de junio.