Se graba comiendo sopa de murciélago y se mete en graves problemas: esto fue lo que pasó

Alrededor del mundo existen platos exóticos que han generado controversia, y uno de los más comentados en los últimos años fue precisamente la sopa de murciélago.

Todo esto pasó porque a inicios de la pandemia por covid-19, se comenzó a difundir un rumor (sin pruebas contundentes) de que la enfermedad respiratoria fue contraída inicialmente por personas de China que comían estos animales.

Los rumores generaron un miedo inmediato a los murciélagos y a las personas que lo comían, pero aún así en algunos países asiáticos aún es el ingrediente principal de algunas recetas.

Youtuber se graba comiendo sopa de murciélago, se hace viral y crea polémica

Quien decidió probar la famosa sopa, fue una youtuber tailandesa llamada Phonchanok Srisunaklua y a la par, compartirlo en un video de YouTube, tal como lo hizo una joven que grabó su reacción tras probar caracoles.

En su canal llamado 'Gin Zap Ben Nua', ella subió el clip a principios del mes de noviembre donde se encuentra sentada y frente a ella, presenta la famosa sopa de murciélago la cual contenía diversos ejemplares cocinados; no obstante, esto le trajo graves consecuencias.

Con tranquilidad, la youtuber comenzó a tomarlos para probar su carne y expresó que era la primera vez que los comía, pero le parecieron deliciosos. Además, reveló que los animales los compró en un mercado cerca de la frontera de Laos en el norte de Tailandia.



Poco después su material comenzó a esparcirse por todo el mundo y levantó críticas severas por comerse a este animal.

"¿De verdad?, ¿después de todo lo que pasamos con el covid todavía hizo esto?", "Aparte de no haber entendido nada, y comer un pobre animalito, es asquerosa como ser humano", "Lo que sea por un like, gente estúpida", "Qué asco, me revolvió el estómago", "Gente sin cerebro, pobre" o "Repugnante este tipo de personas y las que la apoyan con su canal", fue la manera en que la atacaron.

¿Por qué arrestaron a la youtuber que comió sopa de murciélago?

Días después de subir el video saboreando su alimento, el portal 'TMZ' confirmó que la creadora de contenido la arrestaron por posesión de cadáveres de animales silvestres protegidos y por violar la Ley de Delitos Informáticos de 2007 al subir el clip, el cual fue borrado después.

Resulta que la especie que degustó en su sopa era el murciélago menor asiático amarillo que se encuentra en peligro de extinción, por lo cual su cacería y venta están penadas por la ley.

Aunque el caso de Phonchanok Srisunaklua se encuentra en revisión, de llegar a ser encontrada culpable ella podría pasar 5 años en prisión y en el mejor de los casos solo pagar una multa de 50 mil bahts, es decir alrededor de mil 394 dólares.

Patarapol Maneeorn, jefa del grupo de gestión de la salud de la vida silvestre en el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas, dijo que estaba "conmocionada por la acción, ya que comer murciélagos podría representar problemas severos para la salud, de acuerdo a 'TMZ'.

"No hay pruebas de que la temperatura del agua caliente realmente mate los gérmenes", fue su advertencia sobre comer este animal.



Por último, algunos usuarios mostraron felicidad en diversos comentarios por su arresto y están de acuerdo en que reciba una condena por su acto.