Young Miko conquista a fans con colaboración con BZRP y también le llueve hate: “La peor sesión de la historia”

Video ¿Quién es Young Miko? La artista ha causado polémica por dedicarle canciones a otras mujeres

Bizarrap sigue cosechando éxitos con cada una de sus sesiones. Peso Pluma, Shakira, Rauw Alejandro, Duki, Villano Antillano, Residente y otros artistas de la escena urbana han pasado por su estudio, y recientemente se sumó a la lista Young Miko.

Young Miko colaboró con Bizarrap e internautas creen que es la mejor sesión, ¿superó canción de Shakira? Imagen Instagram @itsyoungmiko/@shakira/Shutterstock

Fans reaccionan a la sesión de Young Miko con BZRP

La noche del 10 de enero, Bizarrap lanzó su sesión #58 con Young Miko, una joven puertorriqueña que se está haciendo paso dentro del trap.

Tras el lanzamiento de la canción, sus fanáticos no han parado de felicitarla, y de reproducir el tema en las plataformas digitales, mientras que otras personas quedaron decepcionadas.



En menos de 24 horas, la canción ya tiene 5.5 millones de visualizaciones, además de que se volvió tendencia en X (anteriormente Twitter). Las críticas que ha recibido se centran en la letra, ya que muchos consideran que es la parte más floja de la sesión y que, por momentos, es difícil entenderla.

Mientras que otros usuarios se quejaron de la pronunciación de la joven, ya que en lugar de escucharse la ‘erre’ ella de ‘ele’, además mencionaron que el beat que utiliza Bizarrap en la canción no sobresale de sus trabajos anteriores.

Mientras que otras personas consideraron que es la mejor sesión que ha hecho BZRP con mujeres, incluso superando al tema que sacó Shakira hace un año.

¿Quién es Young Miko, la artista que recientemente colaboró con Bizarrap?

María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, mejor conocida como Young Miko, es una rapera y compositora de 26 años de Añasco, Puerto Rico.

Esta chica se ha ganado su lugar en la escena urbana global por sus propias canciones, además de colaborar con artistas consagrados como Bad Bunny, Karol G, Nicki Nicole, Feid y Villano Antillano, y por su postura en defensa a los derechos de la comunidad LGBTQ+.

Al contar con 26 millones de oyentes mensuales en Spotify en 2023, Young Miko es una de las estrellas más escuchadas en latinoamérica, además fue elegida como la Novata Latina del Año por Billboard y además este año empezará un tour que abarca 50 ciudades, incluyendo a Monterrey, Zapopan y Ciudad de México.



Sus redes sociales no se quedan atrás, ya que Miko tiene 6,4 millones de seguidores en Instagram, mientras que su canal de Youtube cuenta con 1,34 millones de suscriptores.

¿Ya conocías la música de Young Miko? No olvides dejar tu respuesta en la sección de comentarios.