¿Werevertumorro exhibe infidelidad de su ex Fernanda Blaz tras truene? Fans reaccionan: "Yo te creo Gabo”

Werevertumorro sembró entre sus seguidores en redes sociales la duda sobre si su ruptura con Fernanda Blaz fue a causa de una infidelidad por parte de la también influencer.

Werevertumorro confirma ruptura con Fernanda Blaz

En medio de especulaciones, Gabriel Montiel, nombre de pila del pionero en creación de contenido en YouTube, confirmó a través de un comunicado el pasado 7 de noviembre su ruptura con Fernanda Blaz luego de más de 6 años de relación.

“Les agradecemos por apoyar ese y varios de nuestros proyectos y por eso también creemos que es mejor hacérselos saber y qué no quede a la especulación. Tenemos perritos y trabajamos en algunas cosas juntos, terminamos en buenos términos y solo tengo cosas buenas que decir sobre Fer. Es una chingona y todo lo que pienso de ella, ella lo sabe”, anotó.



En el escrito que compartió en su cuenta oficial de Twitter, Montiel atribuyó su separación a “las formas distintas” que tienen de pensar por lo que habían tomado la decisión de seguir por caminos diferentes.

¿Werevertumorro terminó con Fernanda Blaz por una infidelidad de ella?

Apenas un par de días después de que fue publicado el comunicado en el que Gabriel Montiel aseguró haberse separado de Fernanda Blaz en buenos términos, una serie de publicaciones en sus redes sociales han levantado sospechas de lo contrario.

Y es que, tanto en Instagram como en TikTok ha compartido videos con mensajes que han sido interpretados por sus seguidores como indirectas para su ex sobre una supuesta infidelidad.

“Ja ja Ya ando tomada amor. Me encontré a mi ex, pero todo bien, me iré con mis amigas. Voy a apagar mi cel, mañana te escribo"; "No hay nada en el chat porque a veces borro las conversaciones”, compartió el youtuber junto a una grabación en la que hace con las manos la señal de cuernos y escribió junto al video: “¿Cuál dedo me chupo o qué?”.



La gota que derramó el vaso entre las especulaciones de los fans fue la indirecta en la que Gabriel Montiel insinuó saber quién sería el supuesto tercero en discordia.

"Tanto perfume y te engañaron con el que huele a patas", anotó.



Las reacciones de los fans no tardaron en aparecer en la zona de comentarios donde se leen mensajes de apoyo para Gabriel Montiel a quien le dijeron que creían el lado de su historia.

"Ya empezaron las indirectas", "Te creemos Gabo", "Ya por fin nos dio contexto", fueron algunos de los mensajes que se leen en las redes.

Hasta el momento, Werevertumorro no ha hecho una declaración oficial sobre si su ex Fernanda Blaz le fue infiel o si sus publicaciones son indirectas para su ex.