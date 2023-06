Pescador afirma que las sirenas existen y muestra videos que lo probarían: causa terror en TikTok

Hace poco te compartimos el video de un delfín que aseguró que las sirenas eran seres reales y ahora, un joven compartió diversas pruebas que, según algunos internautas, podrían comprobarlo.

Se trata del usuario de TikTok @.sauce.90 quien captó la atención del público por exponer diversos videos sobre las sirenas, específicamente cómo ha logrado verlas y escucharlas en medio del mar.

Pescador comparte videos en TikTok que, dice, probarían la existencia de las sirenas

Resulta que el joven trabaja como pescador en una embarcación y asegura haber captado el canto de estos seres acuáticos. Así lo dio a conocer en un clip donde pregunta si alguien puede escucharlo y como respuesta percibe un sonido muy peculiar que no es de ningún animal.

Por supuesto al notar lo que pasó él se sorprende mucho y comienza a reír de manera nerviosa, pues al encontrarse en pleno mar abierto y de noche, no pensó que podría vivir una experiencia igual.

"Eso fue instantáneo hermano, ¡maldita sea!", fue lo que comentó en su tiktok.



Al ver esto pregunta "¿Dónde estás?" y de nueva cuenta se capta un grito, el cual primero resonaba del lado derecho y después en el izquierdo.



Con casi un millón de vistas el material obtuvo diversos comentarios donde los internautas afirmaron tener miedo y aseguraron que tras verlo ahora creen en las sirenas.

"Yo escucho eso y me muero", "No se ve nada, pero esa respuesta que recibió me erizó la piel, no tengo dudas de que sí fue una sirena", "Él va a ser secuestrado por la sirena uno de estos días", "Qué miedo escuchar esto", "Esta es la prueba más convincente que hay sobre el canto de las sirenas" o "Qué vibras tan intensas tiene este video", se lee en los comentarios.



Ante la petición de sus seguidores @.sauce.90 volvió a compartir otro clip donde al grabar el mar al atardecer notó una extraña presencia en el agua y aunque le preguntó al público qué es lo que veían, por su parte creyó que se trataba del rostro de una sirena.

De nueva cuenta, el video viral de TikTok causó un intenso debate sobre si se trataba de uno de estos seres mitológicos o no y obtuvo más de 700 opiniones.

"Sí parece una sirena", "Es una sirena CREO Y SÉ QUE SON REALES. Son criaturas que realmente existen en el océano", "No se ve nada, realmente no creo que sea real", "Hermano, me has hecho preguntarme seriamente si podrían ser reales después de todo. ¡Tu contenido me hace pensar!", "No lo sé, pero definitivamente no creo que sea una sirena", y "Parece que asomó la cabeza para verte, qué miedo", resultaron ser otros.



¿Tú qué piensas acerca de estos videos? Dinos en los comentarios.

