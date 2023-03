Captan en video extraño objeto flotante que aterra a Internet: ¿Es una bruja o un alienígena?

Desde haber captado un presunto fantasma en la cocina de su hogar, hasta un muñeco Chuky que habla y se mueve sin pilas, los internautas no son ajenos a los casos paranormales en las publicaciones que encuentran en redes sociales.

Por ejemplo, el usuario de TikTok Alejandro Hernández (@alejandrohernandez0124) compartió con sus seguidores el videoclip de un Objeto Volador no identificado (también conocido por sus siglas OVNI) en una de las zonas rurales de Guanajuato, México.

Hombre cree haber captado en video a una bruja volando

A través de una grabación de tan solo 17 segundos de duración, Alejandro Hernández, un usuario promedio de TikTok, informó a sus seguidores que de camino a su casa en León, una ciudad del estado mexicano de Guanajuato, notó una extraña figura sobrevolando la carretera.

Dicha silueta no se distingue con nitidez, debido a la oscuridad y a la distancia con la que volaba, pero eso no impidió que muchos la relacionaran con una bruja.

El video de Alejandro consiguió más de 3 millones de reproducciones en los primeros seis días de su publicación, así como miles de comentarios al respecto:

“Todos los que graban algo paranormal lo hacen sin nitidez, qué casualidad”, “Yo vi una figura parecida en el pueblo de mis abuelitos, ellos también son de Guanajuato”, “Se parece a los dementores de Harry Potter o hasta a un patronus”, “Yo creo que se ve como un filtro, no parece muy real”, “Yo reconocí a mi suegra en el video, nada más no la hagan viral porque se le sube la fama”, “Que miedo salir de noche, no tanto por las brujas sino por la delincuencia”.

Leyendas mexicanas sobre brujas en León, Guanajuato

Si bien, Alejandro Hernández no dio más detalles sobre el avistamiento de la presunta bruja, en la región donde vive existen un sinnúmero de leyendas sobre este tipo de hechiceras que merodean el lugar. Uno de los relatos más famosos es el de la Casa de las Brujas, una edificación del siglo XIX León, Guanajuato.

Se dice que dicho inmueble fue construido por órdenes de un holandés, quien fue acusado de asesinato. Tras su encarcelamiento, sus hermanas tomaron la custodia de su única hija, pero al poco tiempo la muchacha fue encontrada muerta en la bodega de la casa.

La leyenda cuenta que las tías se encargaron de humillar y maltratar a la joven, posteriormente la encerraron para que muriera de hambre, así que su espíritu se encargaba de atraer a chicos a la casa para que sus tías los usaran como sacrificios.

Otra popular leyenda mexicana sobre brujas se titula ‘Las brujas de San Judas en León’, un pueblecito ubicado encima de un cerro, donde supuestamente las brujas raptan a los niños para devorarlos y mantener su juventud por más tiempo.

Se cree que las esferas de luz son un indicador de la presencia de estos seres y que hay dos formas de combatirlas: una es enfrentarla con insultos hasta que se vaya y otra es tirarla en pleno vuelo, lo que se logra rezando mientras se realizan cinco nudos en un paño rojo.

¿Habías escuchado estos datos sobre el folclore mexicano relacionado con las brujas?

