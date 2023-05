Preguntan a delfín si conoce a las sirenas: su respuesta dejó impactados a todos por esta razón

Miles de personas aseguran que existen criaturas como el chupacabras, los gigantes o las brujas e incluso, comparten supuestos videos de ello.

Otro ejemplo son las sirenas, criaturas que desde hace siglos según las leyendas viven en el fondo del mar y al parecer un simpático delfín reveló si son reales o simples inventos de marineros.





En video, delfín contesta en video de TikTok si las sirenas existen realmente

Se trata de Hermes, un mamífero que se volvió viral cuando comenzó a aparecer en la cuenta de tiktok @dolphindiscovery para responder las preguntas que le hacían sus seguidores.

Desde hace varios meses tanto él como sus otros compañeros delfines, han interactuado de esta manera con los internautas y su cuidadora es quien se dedica a mencionarles las dudas que tiene el público.

Por ejemplo, en el pasado Hermes y sus amigos respondieron si habían visto en el mar a piratas, cachalotes, ballenas o a Bob Esponja , el conocido personaje animado.



Los animales suelen responder moviendo la cabeza de lado a lado para decir que no y de arriba a abajo para decir sí, lo cual le ha dado a la cuenta más de 800 mil seguidores.

Fue así que el pasado 29 de mayo se le preguntó a Hermes si conocía a las sirenas e inmediatamente asentó con la cabeza, poco después su cuidadora le pidió que mostrara cómo nadan dichas criaturas y reveló que lo hacen agitando la cola en la superficie del océano.

Este clip de apenas 21 segundos fue visto por más de 14 millones de personas y en la sección de comentarios más de 11 mil personas emitieron su opinión.

Muchos de ellos afirmaron que creen en la respuesta del delfín, pues al final es un animal que vive en el mar y puede conocer diversos secretos.

"Ese delfín sabe cosas", "Entonces sí existen banda", "Quien soy yo para no creer y contradecirlo que soy terrestre y no conozco esos lugares", "Si el delfín que vive en el agua lo ve si es cierto", "Le creo", "Los delfines no mienten", "Gracias por confirmarlo, ahora creo más en su existencia" y "Que vídeos de sirenas ni que nada ;está información si es verídica ahora ya sabemos cómo nadan", resultaron ser algunos de ellos.



No obstante, algunos aseguraron que Hermes está entrenado para responder a todo lo que le preguntan sus cuidadores, por lo cual sus reacciones no son legítimas.

¿Tú crees que el delfín diga la verdad? No olvides decirnos en los comentarios.

