Tiktoker compra almacén abandonado y encuentra dentro una camioneta: ¿va a regalarla?

TikTok es la prueba de que todo puede pasar, pues en la red social día a día los internautas muestran evidencia de las cosas extraordinarias que viven y que parecerían imposibles de creer, por ejemplo, encontrar 5 mil dólares en una bolsa de comida rápida o ganar la lotería con números que aparecieron en un sueño.

Otro suceso que dejó impactado a Internet, fue el que experimentó un reconocido influencer mexicano llamado Chico Gucci que se volvió famoso por presumir su colección de tenis de lujo y compartir un poco de su ostentosa vida.

En video, influencer compra contenedor y descubre una camioneta: se hace viral en TikTok

El pasado 15 de mayo fue cuando en la red social de videos cortos publicó un clip donde decidió grabar qué había dentro de un contenedor abandonado que compró en Texas, Estados Unidos, por tan solo 1500 dólares.

Tras quitar el candado y levantar la cortina de metal, él y sus acompañantes notaron que estaba guardada una camioneta Ford Explorer, la cual de hecho estaba cubierta de polvo.

Los gritos de emoción e impacto no se hicieron esperar e inmediatamente el creador de contenido se acercó para ver si podía ponerla en marcha.



Al abrirla se percató que estaba bastante limpia, pero no lograba encontrar las llaves para encenderla.

Dicho material fue visto 28.4 millones de veces y los internautas comenzaron a hacerle preguntas de todo tipo al Chico Gucci.

"No entiendo ¿si te la puedes quedar?", "¿Y la factura ?", "¿Cómo le haces con los papeles de la movilidad?", "Pero no tiene matrícula ¿cómo te la vas a poder llevar?", "¿Porque alguien deja el coche o sus pertenencias en un local de esos y nunca más las pasa a buscar?", o "¿Sin papales? mmm no lo sé, es la manera en que se expresaron.



No pasó mucho tiempo para que el joven subiera la segunda parte del video a su perfil de TikTok confirmando que pudo dar con la llave, pero para moverla tuvo primero que pasarle corriente a la batería.

Al ver que sí funcionó su plan, usó una aspiradora para quitarle todo el polvo, debido a que estaba cubierta por completo.

Supuestamente dicho vehículo se lo llevaría a su casa; sin embargo, muchos pensaron que todo era planeado, pues no contaba con los papeles adecuados y llegaron a la conclusión de que el depósito no lo compró, más bien era de alguno de sus acompañantes que decidió seguirle el juego.

"Siempre te encuentras con carros, esto no me parece normal", "¿Así o más planeado?", "No lo sé Rick, no me convences", "No creo mucho, es demasiado bueno para ser verdad", "Como que algo no me cuadra", "Qué raro, hablan de la batería, pero no de la gasolina", y "Me parece fake, hay demasiadas dudas y sobre todo demasiado barato, no sería negocio para quien las vende" resultaron ser otros.

El tiktoker aseguró que la camioneta se la regalaría a uno de sus seguidores

Días más tarde el Chico Gucci aseguró que le regalaría a uno de sus seguidores la camioneta que encontró en el contenedor y para entrar al concurso, pidió que las personas participantes lo siguieran en Instagram e hicieran dúo con su video explicando su historia de vida.

A casi un mes del anuncio, aún se desconoce si todo fue parte de una broma o si habrá un ganador.

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

No olvides ver: