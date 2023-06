Pareja encuentra un profundo pozo en medio de su cocina y lo comparte en TikTok: ¿qué había dentro?

Algunos usuarios de TikTok comparten las extrañas experiencias que viven en su casa como por ejemplo, ser asustados por fantasmas y una pareja se unió a la lista al demostrar que encontraron un pozo debajo del piso de su casa.

Video revela el momento en que una pareja descubre un pozo dentro de su casa

Se trata de Emma Harrison y Rhys Stainer, una pareja joven de Worcestershire, Inglaterra, que adquirió una construcción antigua victoriana de manera reciente.

Ambos acordaron documentar la remodelación de aquel bello lugar el cual según su cuenta de TikTok @victoriahouseinthehills, fue construido en 1897.

Al ser una propiedad con más de un siglo de existencia requería ser restaurada y pusieron manos a la obra. Cuando revisaron el piso de la cocina casi de inmediato notaron algo extraño, pues encontraron que debajo de unas tablas había un pozo.

Por si fuera poco dentro de él aún había una enorme cantidad de agua y lograron descubrir que no era una perforación cualquiera, ya que mide 20 pies de profundidad.

"Hemos visto algunos de estos pozos en línea, pero nada nos preparó para esto. Son muy cool, pero también espeluznantes", fue lo que comentó Emma.



Toda la evidencia fue publicada en un clip a finales del mes de abril, el cual obtuvo 6.3 millones de vistas debido al insólito hallazgo.

Aunque muchos pensarían que la pareja se asustó al ver el pozo, fue todo lo contrario, pues aseguraron que pondrán un vidrio en el piso y unas luces para que puedan caminar sobre él.

Si bien no saben cuándo se construyó, la pareja asume que pudo ser a la par de la casa para proporcionar un suministro de agua.

Usarios de TikTok quedaron aterrados con el pozo

Los internautas no tardaron en reaccionar. En su mayoría expresaron sentir terror al verlo e incluso, revelaron que su descubrimiento les hizo recordar la cinta 'El Aro' , donde en una escena los protagonistas encuentran un pozo debajo de unas tablas tal como ellos.

"Yo tendría pesadillas", "Tiene todas las vibras de El Aro", "Yo me muero de miedo, qué tal si sale la niña del aro", "¡Eso da tanto miedo! imagina que me caigo cuando no hay nadie en casa", "Eso yo lo vi en una película", "Mientras no les pase lo mismo que en 'El Aro todo está bien supongo" y "En el jardín podría ser, pero ¿dentro de la casa? me muero", fueron algunos de ellos.



A petición de sus seguidores Emma y Rhys utilizaron un enorme imán atado a una cuerda para ver qué había dentro del pozo y sacaron una herradura además de algunos clavos oxidados.

¿Tú que harías si encuentras un pozo dentro de tu casa? Dinos en los comentarios.

Pasa a ver también: