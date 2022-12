Captan a abuelita bailando sola en concierto de Julión Álvarez y el video conmovió a Internet

Existen personas con pasos de baile envidiables como Don Elmer, quien se volvió una estrella de TikTok en meses pasados.

Algo que ha demostrado Internet es que la edad no es un impedimento para brillar en la pista, al igual que lo hizo la siguiente mujer.

Abuelita se hizo viral por bailar sola durante un concierto de Julión Álvarez

Se trata de una abuelita que se mostró de lo más feliz durante el Festival 'Como La Laguna Ninguna' realizado en el estado de Coahuila, México, el pasado 27 de diciembre donde se presentó Julión Álvarez.

El cantante de regional mexicano fue el encargado de darle cierre a dicho evento con una magna presentación, donde miles de personas asistieron para corear sus canciones.

Cuando él salió al escenario, una mujer de entre 70 y 80 años se levantó de su lugar para bailar al ritmo de sus canciones sin importar que no tuviera pareja o la lejanía del escenario.



Inmediatamente captó la atención de las personas que la rodeaban y uno de los espectadores, no dudó en comenzar a grabar su baile, el cual realizó con una sonrisa en su rostro.

Los pasos de la abuelita en el concierto le hicieron ganar comentarios positivos

Si bien, el nombre de la señora permanecía como desconocido, en los comentarios del video publicado en Facebook y titulado “La vida es bella”, aseguran que su nombre es María Luisa.

El clip donde se puede ver a la señora presumir sus mejores pasos, ya fue compartido más de 100 veces y además obtuvo una gran cantidad de halagos, como le pasó al bailarín conocido como 'El Viejo del Sombrerón'

"Qué hermosa", "Se robó el show con su baile", "Me encanta cómo lo disfruta", "Amo que no le da pena y baila solita muy contenta", o "Las abuelitas enseñándoles a todos que bailar solito no tiene nada de malo", es como se expresaron en redes los internautas.



A pesar de la viralidad que está teniendo el material, por el momento Julión Álvarez no ha reaccionado en redes a esta dulce abuelita que es una de sus mayores fans.

La vida es bella ❤️ Posted by Ventura Meza on Tuesday, December 27, 2022