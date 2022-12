'El viejo del sombrerón', el nuevo bailarín de TikTok que le hace competencia a Don Elmer

En el mes de octubre comenzaron a hacerse virales los videos de Don Elmer, un hombre mexicano que baila tan bien, que incluso las mujeres hacen fila para compartir una canción con él.

Su fama escaló a tal nivel que Don Elmer obtuvo su propia canción creada por la agrupación musical Atrevidos de Chihuahua y se hizo una celebridad en diversos países latinos.

'El viejo del sombrerón', la nueva estrella de baile de TikTok

Sin embargo, ahora el prodigioso bailarín tiene un adversario, quien de igual manera es muy hábil al momento de moverse en la pista de baile. Se trata de Ricardo, un hombre de aproximadamente 40-50 años que se ganó el apodo de 'El viejo del sombrerón', debido a la canción interpretada por La Sonora Dinamita, la cual es su predilecta.

Él se dio a conocer gracias a un video que fue publicado por el usuario @torresalan15, el pasado 12 de diciembre, donde se muestra a un varón con bigote y sombrero estilo vaquero, siendo el centro de atención con sus creativos pasos y rapidez.

Al igual que el instructor de baile asiático favorito de TikTok , su ritmo cautivó a las personas y la manera en que guía a la mujer del clip, hizo que pronto se viralizara.

Lo más curioso del material es que fue grabado en Chihuahua, México, lugar donde también es originario el ‘rey del baile’, es decir Don Elmer.

Internet debate quien es mejor, si Don Elmer o 'El viejo del sombrerón'

En la sección de comentarios, las personas están debatiendo quién es el mejor bailarín y cada hombre es defendido por sus fans.

"Mucho mejor este señor del sombrero, tiene más ritmo", "Perdón, pero sí baila mejor que Don Elmer", "Me agrada más el estilo de este señor, Don Elmer baila despacito", "Mi voto para Don Elmer la verdad se la gana por mucho", "Definitivamente Don Elmer", "Don Elmer es el número 1 y soporten", fueron algunas posturas que tomaron los usuarios de TikTok.



Algunos simplemente no pudieron elegir un ganador, debido a que resaltan lo diferente que son sus bailes y estilos al momento de ingresar a la pista de baile.

"Sí baila muy bien el señor del sombrero, pero creo que no se pueden comparar", "No hay ninguna competencia, ambos son buenos a su modo", "Su estilo es diferente y ritmo, los dos me gustan" y "Ambas bailan canciones con diferente ritmo y cada uno es bueno, no es necesario ponerlos a competir", son otras opiniones.



De igual manera, usuarios hicieron hincapié en que les gustaría ver tanto a Ricardo como Don Elmer, bailando al mismo tiempo para deleitarse con sus pasos.

Por el momento, se desconoce más sobre la vida de 'El viejo del sombrerón', pero cada día aumentan los videos que graban internautas de él al momento de danzar, pues aparentemente también es un ferviente fan de ir a bailes en plazas públicas.