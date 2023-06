Pollito se levanta en medio de su funeral: dueños pensaron que estaba muerto y esto pasó

Una de las tendencias que crece cada día en TikTok es aquella donde los dueños de perritos muestran el "último día" de sus mascotas antes de morir para recordarlos con mucho cariño.

En video, jóvenes le hacen un velorio su pollito mascota y termina levantándose

Si bien estos materiales con frecuencia suelen hacer llorar a todos, uno logró hacer todo lo contrario, pues resulta que en Guadalajara, México, un pollito con el plumaje pintado de azul se levantó mientras le hacían su velorio.

Todo quedó registrado en un video dentro de la cuenta @mda___17 donde se mostró que tres jóvenes estaban tocando música alrededor del cuerpo del ave supuestamente fallecida para decicarle un último adiós.

"Le estábamos haciendo su velorio a nuestra mascota porque pensamos que ya se había muerto y revivió bien de la nada" fue el texto que acompañó el video.



En un inicio todo parecía marchar de manera normal, pero de un segundo a otro el pollito abrió los ojos, se levantó y caminó como si nada hubiera pasado, lo cual dejó en shock a todos los presentes, tanto que hasta terminaron gritando.

Usuarios reaccionaron al video de TikTok con humor

No pasó mucho tiempo para que se volviera un video viral de TikTok con más de 10 millones de vistas y en los comentarios, los usuarios hicieron bromas respecto al despertar del ave bebé.

"El pollo: ya ni dormir dejan, ya mejor me voy pa' otro lado", "Algo se le olvidaba jajaja", "El verdadero "pongan esa música y si no despierto, en serio me les fui"", "El pollito:de que me perdí" , "El verdadero “no estaba muerto, estaba de parranda”", "El pollo: esa e mi rola", "El pollito: ¿creen que se iban a librar tan facil de mi? jaja pues no"" y "El pollito: aaaa se la creyeron", fueron algunos de ellos.



Este material también comenzó a levantar dudas sobre qué había pasado con el pollito, es decir si seguía vivo o no y para contestar se publicó un segundo clip en la misma cuenta días después.

Lamentablemente el pequeño animal sí falleció y de nueva cuenta hicieron un velorio con música para honrar su memoria.

Hasta el momento no se ha esclarecido cuál fue la causa de su muerte, pero los internautas esperan que pronto se conozca la verdad.



Por último algunos usuarios se mostraron en contra de los videos, pues explicaron que no está bien mostrar el cuerpo de los animales que ya partieron en redes, y mucho menos hacer bromas al respecto.

¿Tú qué piensas acerca de este caso? Dinos en los comentarios.

