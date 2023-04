Familia comparte el último día de su perrito e Internet no para de llorar con la despedida

Miles de usuarios comparten videos con sus perros en redes sociales, y si bien la mayoría son alegres, algunos muestran a las personas pasando duelos por la pérdida de sus mascotas, como una familia que grabó el último día de su pequeño amigo, quien falleció días atrás.





Familia despide a su perrito con tierno video y se hace viral en TikTok

De acuerdo al perfil de la usuaria de TikTok @isabellacondobleele_, ella y su familia eran dueños de un perro boxer llamado Pipo que desde su llegada, se volvió el miembro más querido.

Por más de una década fue el consentido de la casa y siempre estuvo rodeado de mucho amor, pero en un video confirmaron que su último día de vida había llegado.

A sus 13 años Pipo iba a descansar de forma eterna y para recordarlo, su familia hizo un video recopilando algunos de los momentos más divertidos que pasaron junto a su can.

Lo que conmovió a TikTok y le dio 6 millones de me gusta al clip, es que las imágenes donde se podía ver al perrito recibiendo una infinidad de caricias de sus dueños, venían acompañadas de un mensaje de voz realizado por la dueña de la cuenta.

"Hoy es mi último día. Hoy me despido de mi familia, hoy me despido de mi mamá y de todos los que me vieron envejecer desde hace 13 años. Hoy me despido de ellos sabiendo que tuve una vida grata, larga, llena de amor, aventuras, llena de abrazos, de besos y de todo el amor del mundo. Me quisieron desde que llegué a la casa, todos se morían por mí, me consentían, me paseaban y hoy aunque no me van a ver dormir en la sala, las aventuras de Pipo siguen ahora, pero en el cielo y más allá.



Así como el perrito que rompió en llanto porque nadie lo iba a recoger a la estética y cautivó a las redes, el caso de Pipo inmediatamente hizo que aquellos que vieran el material terminaran en un mar de lágrimas.

Dentro de los más de 14 mil comentarios, las personas admitieron que la historia tocó sus corazones y le ofrecieron condolencias a la tiktoker.

"Un día más llorando por perritos que no conozco", "Lloré demasiado tenes el angelito mas lindo", "No estoy llorando, estoy chillando sin control", "Lamento mucho tu pérdida, es horrible perder a nuestros peluditos", "Siento bien feo y eso que no es mi mascota", "Lloré no quiero que llegue ese momento con mis perrihijos" y "Realmente es el momento más difícil de la vida, lo siento mucho, te mando una brazo", fueron algunos de los mensajes.



A raíz de este video otros usuarios le han pedido a la dueña de la cuenta que muestre más contenido de su mascota y platique un poco de su historia a pesar de su muerte, pues no dio detalles sobre la razón de su partida.



Este no es el único clip que existe de este tipo, pues otros internautas también han documentado cómo consienten a sus mascotas en su último día de vida antes de verlos partir.

¿Tú que pensas acerca de esta triste historia? Dinos en los comentarios.

