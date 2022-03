¿'The Batman' y 'Crepúsculo' son idénticas? Los fans compartieron las mayores similitudes

En 2008 se estrenó la cinta 'Twilight', la cual estaba basada en los libros de Stephenie Meyer. Esta historia de la joven que se enamora de un vampiro se volvió una sensación mundial y le dio mucha fama a sus protagonistas.

Durante más de una década, la saga fue tanto amada como odiada y se quedó en la cultura pop, tanto así que hasta el día de hoy es recordada por los fans y el mismo Robet Pattinson, quien en sus entrevistas no duda en hablar su etapa como Edward Cullen.

El actor británico le mostró al mundo que es un actor talentoso, gracias a cintas cintas como 'El Faro', 'El Diablo a todas horas', 'El Rey' o 'High Life'. Con una carrera en auge, Pattinson fue declarado el siguiente Bruce Wayne y hasta el momento su interpretación está siendo alabada hasta por los más escépticos.



Algo que se volvió 'trending' en redes sociales fue ver que días después del estreno de 'The Batman', muchos fans del actor se percataron de lo parecida que es la película de DC Comics a la de 'Twilight', tanto que compartieron las evidencias.

¿Por qué se parecen 'Twilight' y 'The Batman'?

Muchos usuarios de Facebook y Twitter compararon escenas de ambos proyectos, donde al ponerlas lado a lado se puede percatar que la diferencia es mínima. Por ejemplo, Robert Pattinson recreó una cara de enojo al ser Bruce Wayne, pues hay que recordar que se vio un gesto similar en 'Twilight 'en el partido de béisbol.

Aunque 'The Batman' está repleta de escenas de acción, hubo una en particular que activó un recuerdo en los fans de 'Crepúsculo' , específicamente cuando el protagonista se despide de Selina Kyle.

Esta fue una referencia idéntica a cuando Edward baila con Bella y se demuestra una clara tensión amorosa entre ambos.



Para muchos seguidores no solo fueron un par de escenas, sino diversas. Por ejemplo, cuando Pattinson en sus papeles como Edward Cullen y Bruce Wayne, salvó a alguien de sufrir un accidente automovilístico o cuando mostró su cuerpo sin camisa sin una razón aparente.

"¿Alguien más notó lo mucho que se parecen 'Crepúsculo' y 'The Batman? Hasta parece que estoy viendo la peli otra vez", "Solo diré que Robert Pattinson se ve más vampiro en 'The Batman' que en 'Twilight'", "¡Estos paralelismos cinematográficos entre 'The Batman' y 'Twilight' son lo mejor que le pudo pasar a la humanidad", son solo algunos de los comentarios de los usuarios de Twitter.



De hecho, estos pequeños detalles están haciendo que la fama de la saga de 'Twilight' vuelva a ascender, pues miles de personas están viendo las cintas debido al protagonismo de Pattinson y para rectificar que sí tienen muchas semejanzas.

Si bien hay una diferencia de 14 años entre cada película, también logra demostrar que Pattinson ha cambiado muy poco físicamente, pues mantiene las mismas expresiones faciales, forma de caminar y seriedad que lo caracterizaron desde su ascenso a la fama.