Robert Pattinson acudió a la premiere de The Batman y el Internet se rindió ante sus encantos

Desde que se dio a conocer que Robert Pattinson protagonizaría la película ‘The Batman’, dirigida por Matt Reeves, muchos internautas asumieron que no le quedaba bien el papel, esto por la reputación de su personaje de Edward Cullen en la saga de ‘Crepúsculo’ (2008).

Lo primero que hicieron fue juzgar su físico, pero él reveló en una entrevista a la revista ‘GQ’ en mayo de 2020 que no siguió el entrenamiento que se le fue asignado porque confiaba en su capacidad como actor y no cree que un cuerpo musculoso sea tan importante a la hora de actuar.

“Creo que si te pasas el día entrenando eres parte del problema. Tienes que sentar un precedente. Nadie estaba haciendo esto en los 70. Incluso James Dean nunca tuvo que estar tan en forma como exigen ahora”, justificó el actor.



Estas palabras retomaron fuerza durante la premiere de 'The Batman' que se llevó a cabo en Londres el 23 de febrero de 2022, en donde el intérprete se dejó ver mejor que nunca junto a su coprotagonista Zoë Kravitz.

Fans caen rendidas ante el encanto de Robert Pattinson y reaccionan con memes

La celebridad pasó por la alfombra roja con un traje gris diseñado por Luke y Lucie Meier para Jil Sander y sus admiradoras no tardaron en expresar lo bien que se veía.

Esta usuaria dejó claro que Pattinson le gusta desde su participación en la película de vampiros. Además, eligió dos fotografías en donde el famoso luce igual a pesar de los años.



Una de sus admiradoras no tardó en compartir fotografías del actor de 35 años con la hija del músico Lenny Kravitz durante la alfombra roja. Ambos se ven felices por el estreno de la cinta en la que trabajaron juntos.



Algunos otros hicieron notar la mirada de la celebridad inglesa hacia su compañera de reparto, quien interpreta a Gatúbela, causando emoción por su gran camaradería.

Como dato curioso, la actriz reveló al medio ‘CBR’ que el director Matt Reeves le pidió no ser tan "felina" al interpretar al personaje.

"No tuve que trabajar mucho para crear un personaje con los pies en la tierra. Cada vez que nos salíamos un poco de los rieles y nos emocionábamos demasiado pensando que iba a interpretar a Catwoman, que iba a hacer algo felino, Reeves decía: 'No hagas eso. No hagas eso de Gatúbela.’ Fue útil y realmente mantiene el tono de la película muy, muy claro", dijo la famosa.



Aunque el filme ‘The Batman’ todavía no se estrena en las salas de cine, esta fan quedó fascinada con el atlético cuerpo del superhéroe y a modo de broma mencionó lo que se dejaría hacer por Pattinson.



También hubo quien expresó su gusto tanto por hombres como mujeres con este meme de una señora planchando la bandera que representa la bisexualidad, pues ambos actores deslumbraron en su paso por Londres.



O que tal esta tuitera que asegura que Robert es el hombre más sexy que conoce.