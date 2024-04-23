Turista creyó que se había perdido en una selva, pero estaba en una playa mexicana: así lo encontraron

Video Hombre pasó años perdido en la selva, pero resultó que era Puerto Vallarta

Luego de años de creer que se encontraba perdido en la selva, un turista estadounidense llamado Aarón descubrió recientemente que en realidad estaba en Puerto Vallarta, un importante destino turístico en México.

Este hombre fue encontrado gracias a la policía turística de Jalisco, tras recibir un reporte sobre una persona perdida en la selva.

¿Cómo se volvió viral el turista que pensó que estaba perdido en la selva?

Los oficiales tomaron video de cuando "rescataron" al turista, quien ya llevaba cuatro años reportado como desaparecido.



Conforme a los hechos, se cree que el turista pensaba que se había extraviado en la selva durante un viaje a México hace varios años. Afirmaba haber deambulado por la densa vegetación durante años, intentando encontrar su camino de regreso a la civilización.

Sin embargo, resultó que el turista se encontraba en Puerto Vallarta, una popular ciudad turística de playa en la costa del Pacífico de México.

El estadounidense tuvo que enfrentarse a situaciones muy precarias para sobrevivir, se había dejado crecer la barba y el cabello largo como resultado de su supuesto aislamiento.

Después de ser rescatado, Aarón fue llevado bajo la custodia de la policía local, donde recibió alimentos y ropa limpia. Los oficiales se aseguraron de que el turista se encontrara cómodo y a salvo mientras se determinaban los siguientes pasos a tomar.

¿Cómo reaccionaron los internautas al saber que un turista se perdió en Puerto Vallarta, México?

La historia del turista ha captado la atención de muchas personas en redes sociales, con muchos expresando su simpatía por su experiencia y admiración por su resistencia. Sin embargo, otros lo han criticado por no buscar ayuda antes y por no darse cuenta de que en realidad se encontraba en un destino turístico conocido.

Además, cientos de usuarios han relacionado el relato con el capítulo 1 de la segunda temporada de 'La familia P. Luche', icónica serie de Televisa en la cual los protagonistas creen estar varados en una isla desierta, pero en realidad se encuentran en Cancún.

Náufrago estaba en Puerto Vallarta