Latin American Music Awards

Turista creyó que se había perdido en una selva, pero estaba en una playa mexicana: así lo encontraron

Un hombre estadounidense se volvió viral por pasar 4 años sobreviviendo en lo que él creía era una isla desierta, cuando en realidad estaba de una popular zona turística en México.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video Hombre pasó años perdido en la selva, pero resultó que era Puerto Vallarta 

Luego de años de creer que se encontraba perdido en la selva, un turista estadounidense llamado Aarón descubrió recientemente que en realidad estaba en Puerto Vallarta, un importante destino turístico en México.

Este hombre fue encontrado gracias a la policía turística de Jalisco, tras recibir un reporte sobre una persona perdida en la selva.

PUBLICIDAD

¿Cómo se volvió viral el turista que pensó que estaba perdido en la selva?

Los oficiales tomaron video de cuando "rescataron" al turista, quien ya llevaba cuatro años reportado como desaparecido.

@amplitud.digital

#Viral COMO LA "FAMILIA PELUCHE", ‼️ HOMBRE SE PERDIÓ 4 AÑOS EN LA SELVA DE PUERTO VALLARTA‼️🤦🏻‍♂️😅 #amplituddigital

♬ sonido original - Amplitud Digital Atlixco

Más sobre Videos Virales

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop


Conforme a los hechos, se cree que el turista pensaba que se había extraviado en la selva durante un viaje a México hace varios años. Afirmaba haber deambulado por la densa vegetación durante años, intentando encontrar su camino de regreso a la civilización.

Sin embargo, resultó que el turista se encontraba en Puerto Vallarta, una popular ciudad turística de playa en la costa del Pacífico de México.

El estadounidense tuvo que enfrentarse a situaciones muy precarias para sobrevivir, se había dejado crecer la barba y el cabello largo como resultado de su supuesto aislamiento.

Después de ser rescatado, Aarón fue llevado bajo la custodia de la policía local, donde recibió alimentos y ropa limpia. Los oficiales se aseguraron de que el turista se encontrara cómodo y a salvo mientras se determinaban los siguientes pasos a tomar.

¿Cómo reaccionaron los internautas al saber que un turista se perdió en Puerto Vallarta, México?

La historia del turista ha captado la atención de muchas personas en redes sociales, con muchos expresando su simpatía por su experiencia y admiración por su resistencia. Sin embargo, otros lo han criticado por no buscar ayuda antes y por no darse cuenta de que en realidad se encontraba en un destino turístico conocido.

PUBLICIDAD

Además, cientos de usuarios han relacionado el relato con el capítulo 1 de la segunda temporada de 'La familia P. Luche', icónica serie de Televisa en la cual los protagonistas creen estar varados en una isla desierta, pero en realidad se encuentran en Cancún.

Náufrago estaba en Puerto Vallarta
Náufrago estaba en Puerto Vallarta


¿Tú qué opinas?

Relacionados:
Latin American Music AwardsHistorias viralesTikTok

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD