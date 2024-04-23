¿Quién es el tiktoker ‘Juve 3D Studio’ y por qué se hizo famoso? Sus videos de arquitectura son virales

Video Un ‘mapache bailarín’ invadió las redes sociales: La historia detrás del video viral

En redes sociales hay muchas personas que tienen millones de seguidores gracias a sus tutoriales de maquillaje o tips de cocina, pero también hay otros usuarios enseñan otros temas como técnicas para construir o arreglar una casa.

Diego Alvarado cuenta con más de 6 millones de seguidores en TikTok Imagen FB y TikTok @juve3dstudio

Diego Alvarado: el arquitecto mexicano que hace videos sobre construcción

Diego Alvarado es un arquitecto originario de Saltillo, México, quien se ha convertido en una sensación en TikTok por compartir sus conocimientos sobre construcción y diseño.



Con 5.3 millones de seguidores en Facebook, 929 mil en Instagram y 6.6 millones en TikTok, ‘Juve 3D Studio’ (su nombre en redes sociales) ha logrado captar la atención de una audiencia interesada en aprender sobre el mundo de la arquitectura y la construcción, pues él explica los temas de manera didáctica y entretenida.

En sus videos, Diego Alvarado aborda una amplia variedad de tópicos relacionados con la construcción: desde consejos prácticos para la remodelación de espacios, hasta información detallada sobre materiales y técnicas.

Por ejemplo, en diversos videos ha revelado cómo eliminar la humedad en una casa, por qué se debe fumigar la cimentación, la importancia de pintar, aprender a cobrar (para aquellos que se ganan la vida como albañiles, arquitectos, decoradores, etc.) y cuáles son los costos de algunos elementos primordiales en la construcción de un hogar.

Estudiantes de arquitectura de la UAT quieren a ‘Juve 3D Studio’ en su foto de graduación

Los estudiantes de arquitectura de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) están buscando que Diego Alvarado acuda a su sesión de fotos.

A través de una publicación en redes sociales, los alumnos expresaron su deseo de contar con su presencia en ese momento especial.

“Somos un grupo de estudiantes de arquitectura que están por tomarse su foto de graduación, nos dimos cuenta que Juve 3D Studio está en Tampico, por lo que nos gustaría pedirle que salga en nuestra fotografía el día 25 de mayo, pues seria un honor para nosotros”, escribieron en una publicación en Facebook.



‘Juve 3D Studio’ está de visita en dicha ciudad debido a la semana de la arquitectura de la Facultad de Estudios Profesionales zona Huasteca en San Luis Potosí, el pasado 22 de abril.