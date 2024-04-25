"Tráeme a tu wey": la historia detrás del video viral no es nada graciosa

Video Mujer guarda todo su sueldo para heredarlo a su familia: así reaccionó cuando la descubrieron

Cada día llegan videos virales a Internet y uno de los más recientes es uno llamado "Llama a tu wey", el cual fue grabado en México y la historia detrás de este resulta ser desgarradora.

"Tráeme a tu wey" el video de Internet que se viralizó y tiene una triste

PUBLICIDAD

historia

En Twitter, TikTok y Facebook comenzó a esparcirse un material donde se ve a un hombre peleando a voces con una mujer de playera naranja, quien se acercó demasiado a él para provocarlo y hacer que le pegara. Mientras esto pasaba, el protagonista del video repetía una y otra vez la frase "Tráeme a tu wey" enojado con un tono elevado.

Ante la incitación de la mujer, él la empujó con su estómago e hizo que se retrocediera, pero poco después intervino una mujer mayor, con quien la joven de playera naranja quería iniciar una pelea, pero lo evitó. La furia del hombre de camisa café fue tanta que golpeó dos veces un árbol y continuaba repitiendo las mismas palabras.

Si bien el clip se corta y no se sabe con certeza qué pasa después, resulta que la escena donde lanza los puños al árbol se convirtió en un meme de inmediato y los usuarios de redes comenzaron a usar plantillas para utilizarlas en otro contexto.



Este trend se hizo popular de inmediato y los internautas comenzaron a preguntarse por qué las personas del video estaban peleando, aunque no hubo respuesta hasta hace poco.

Resulta que la página de Facebook de ' hechoencoatza.com' fue la que difundió un video donde se explica la verdad, y quien la narró fue el mismísimo protagonista del video.

Sin mencionar su nombre ni el de los demás que aparecen en el material, explicó que la escena de la pelea ocurrió hace dos años debido a una herencia familiar, específicamente por una casa que le dieron sus abuelitos a su mamá.

"Las dos personas con las que estoy peleando, son familiares. El que está grabando es mi tío, con la que estoy discutiendo es mi prima. Cuando fallece mi mamá llega ella e hipócritamente me dio el pésame y no le hice caso. A los tres días de que pasó lo de mi mamá empezaron las peleas, no me dejaron vivir mi duelo".



Continuó explicando que sus familiares querían quitarle la casa que era de su mamá bajo el argumento de que los abuelos criaron a su prima. Además, en varias ocasiones durante dos años, lo trataron de provocar, justo como se ve en el video, para que golpeara a la mujer y poder demandarlo, pero él jamás lo hizo a pesar de su enojo.

PUBLICIDAD

Aseguró que terminó golpeando el árbol porque "No aguantaba y estaba a punto de reventar". Por último, pidió ayuda a las autoridades para que terminara el acoso que vive. A pesar de que cuenta con un abogado y la policía de la zona sabe que su tío es una persona "problemática", no se ha hecho nada de manera legal.

Los internautas no tardaron en mostrar su apoyo y confirmaron que ahora, conociendo la historia del video, ya no les provoca nada de risa.

Imagen hechoencoatza.com / Facebook y YouTube