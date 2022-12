TikToker compra estante de supermercado que no estaba en venta: método divide opiniones

Las personas han encontrado distintas maneras para hacerse famosos en TikTok, pero algunas deciden ir más lejos realizando cosas que a pocos se les ocurrirían, como tratar de comprar objetos que se encuentran en los supermercados y que no precisamente están en venta.

Esto es lo que hace Freddy Sanchez (@freddyssanchez), un joven que vive en Estados Unidos y se volvió popular en la plataforma por tratar de adquirir objetos que forman parte de los supermercados como anaqueles, letreros de artículos, cámaras de seguridad e incluso maniquíes.

Joven compra un estante propiedad de Walmart y lo evidencia en video de TikTok

En sus videos acompañados del tema principal de 'Misión Imposible', el creador de contenido llega a diferentes cadenas de supermercados donde entra con un carrito y se impone el reto de llevarse algo a casa que sea parte del inmueble.

Uno de los métodos que más le han funcionado, es elegir un objeto de la tienda y agregarle cualquier sticker con un código de barras, para así poder escanearlo y comprarlo.

En el siguiente video, Freddy realiza dicho movimiento al desmontar una repisa vacía, agregarla al carrito y pegar el sticker.

Freddy Sanchez logró comprar un escáner de código de barras: video se hace viral

Una vez que llegó a la caja de autocobro lo único que hizo fue escanear el código y pagar, pero lo más impresionante es que ningún trabajador del lugar lo detuvo, pues ante sus ojos, había hecho una compra común y corriente, lo cual había sido demostrado con el ticket.

Esta hazaña hizo que ganara más de 11 millones de vistas y bromas respecto a que pronto Freddy podría montar su propio supermercado.

"Ya casi se hace su propio Walmart", "Unas repisas más y tiene un exhibidor en su casa", "Pégale un sticker a la pared y comprate el Walmart", o "Está desalojando el Walmart en secreto", son algunos puntos de vista de sus seguidores.



Sin temor alguno, el tiktoker ha intentado comprar cosas inusuales y en la mayoría logra tener éxito, pues una de sus claves también es siempre permanecer calmado y actuar natural.

Otro de sus videos más populares, fue cuando adquirió un escáner de código de barras y aunque un empleado casi lo atrapa, le comentó que "si tenía el sticker estaba a la venta" por lo cual lo dejó proceder con la transacción.

Sus actos hicieron que la entrada a diversos supermercados le fuera prohibida

Así como a los jóvenes que atraparon por quedarse dentro de un supermercado no todo sale a su favor, pues en diversas ocasiones Freddy ha sido detenido por los trabajadores, regañado e incluso se le prohibió la entrada a diversas sucursales de Walmart por sus actos.

A pesar de su popularidad y aprobación que recibe de sus seguidores, existen algunos que no están de acuerdo con su comportamiento, ya que lo califican como un robo.

"A mí no me quitan la idea de que es robo, al final se está llevando algo de la tienda y paga nada más pegando un sticker", Divertido, pero todos sabemos que está haciendo mal", o "Se merece que le prohíban la entrada, no me extrañaría que un día fuera a dar a la cárcel por su mal ejemplo", es lo que escribieron en sus videos.



Sin importar que no sea bienvenido en algunos supermercados, Freddy continúa subiendo videos y ahora sus fans son quienes le dan ideas de objetos que podría comprar.