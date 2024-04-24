Comparan la traición de Karla Panini a Karla Luna con el k-drama 'Marry My Husband' y se hace viral

En los últimos años, la historia de Karla Panini y Karla Luna ha capturado la atención del público mexicano. Estas dos mujeres, famosas por interpretar a 'Las Lavanderas', han estado en el centro de un drama que a últimas fechas ha sido comparado con la trama de una serie de televisión surcoreana.

Así nació la rivalidad entre Karla Panini y Karla Luna

La relación entre Karla Panini y Karla Luna comenzó como una amistad cercana y una colaboración profesional en el popular grupo de comedia 'Las Lavanderas'. Sin embargo, su relación se volvió tensa cuando Panini comenzó una relación con el esposo de Luna, Américo Garza.

La traición de Panini a su amiga y colega generó una gran controversia y llevó a la ruptura del grupo.

¿De qué trata el k-drama 'Marry My Husband' y en qué se parece a la historia de Karla Panini y Karla Luna?

La influencer estadounidense Stephanie Soo mostró en TikTok la historia de las intérpretes de 'Las Lavanderas', presentándola como la historia real del k-drama 'Marry My Husband', ya que, como en la serie, Karla Panini parece haber querido y robado todo lo que tenía Karla Luna, hasta "terminar con ella".



La serie de televisión surcoreana 'Marry My Husband' (también conocida como 'My Husband Got a Family' o 'Cásate con mi esposo') sigue una trama similar. En la serie, una mujer descubre que su esposo está teniendo una aventura con su mejor amiga. La traición y la lucha por la lealtad y la amistad son temas centrales en ambos casos.

"La gente cree que el autor leyó sobre este caso y se inspiró para escribir 'Marry My Husband'. Está muy loco. Al final, la mejor amiga se roba al esposo de su 'bestie': duerme con él, se casa con él, roba a sus hijos, anuncia su embarazo con los mejores amigos del esposo y entonces, la mejor amiga muere de cáncer", relata la creadora de contenido.

¿Qué opinan los internautas sobre la comparación entre la historia de Karla Panini y Karla Luna, y el k-drama 'Marry My Husband'?

Como era de esperarse muchos de los usuarios de TikTok revivieron el odio a Karla Panini, expresando comentarios en contra de ella y de sus acciones, sumándole otros detalles a la narración y asegurando que su historia sí es demasiado parecida a la de la serie de Prime Video.

"¿O sea que ya no odiaremos a la Panini a nivel nacional, sinoa nivel mundial?", "Definitivamente, 'Marry my husband' se basó en Karla Panini y Karla Luna", "Yo siendo mexicana, sabiendo todo el chisme y aún así echándome todo el video porque en inglés 'hits different'", "Ahora ya me dio coraje en inglés", "¡Weeeeeey, el chisme de las lavanderas se volvió internacional!", "Qué buen día para no ser Karla Panini", "Karla Panini se va a tener que mudar a otro planeta", "¿Ya nos gentrificaron el chisme también?", "México y ahora el mundo no olvidará lo que hizo", escribieron algunos en los comentarios.

memes Karla Panini Imagen X

Algunos incluso reaccionaron con memes al respecto, alegrándose de que el 'hate' hacia la llamada 'Comadre Güera' está internacionalizándose.

memes Karla Panini 2 Imagen X

La historia de estas dos mujeres es un recordatorio de cómo las relaciones personales pueden afectar nuestras vidas de maneras inesperadas. Ya sea en la vida real o en la ficción, las traiciones y las amistades rotas siguen siendo temas universales que resuenan con el público.

memes Karla Panini 3 Imagen X



