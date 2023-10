Hombre intenta hacer broma pesada a su cuñado y se equivoca de persona: los dos terminaron asustados

Existen bromas sencillas que logran acaparar la atención en redes sociales por su originalidad y aunque en ocasiones pueden salir mal, también logran obtener resultados inesperados, como en el caso de César Flores Aguilar.

En video, hombre intenta hacer broma a su cuñado y termina mal: provocó risas en TikTok

El hombre mexicano se hizo viral sin esperarlo después de publicar el pasado 29 de octubre su broma fallida en su cuenta de TikTok @cesarflores1107.

Resulta que el mexicano creyó ver en medio del tráfico a su cuñado manejando su auto y en lugar de saludarlo, pensó que sería buena idea asustarlo al hacerlo pensar que era un ladrón.

Para ello, tras ponerse el semáforo en rojo salió del coche con su móvil en mano grabando y al llegar a la ventana dijo: "Dame el celular hermanito".

Al voltear el hombre del vehículo dio un pequeño grito de impresión y fue allí cuando César se dio cuenta que no era su cuñado, sino un completo desconocido.

"Ay, perdón hermanito pensé que eras mi cuñado, una disculpa eh, perdóname", fue como se disculpó.



Avergonzado por lo que pasó, el autor del clip se alejó sin dejar de grabar y entró a su auto, después de unos segundos paró el video y se dispuso a manejar de nuevo.

El tiktoker pensó que sería buena idea publicar lo que vivió y para su sorpresa, en tan solo 24 horas obtuvo más de medio millón de views.

Los internautas quedaron encantados con la escena, pues además de que César se equivocó de víctima también se llevó un susto al ver que confundió a su familiar.

"Mi primera broma 😂", "Jaja los dos se asustaron", "Cómo dicen ay los dos jaja 😆🙏", "bonita manera de iniciar la mañana riéndome con este video", "Mi primera chamba !😂", "Casi se mueren los dos del susto", "Yo me estuviera cagando de risa 😂", "No sé pero hiciste que le diera un micro infarto", "Qué oso, pero me reí mucho", "No sé pero hiciste que le diera un micro infarto", "Literal no puedo dejar de reírme, amo cuando las bromas salen mal" o "Mi primera broma, recuerdo el dia que a un desconocido yo bromié, le dije dame el celular yo ya te robé, mejor lo dejo porque la de bromear no me sé", fueron algunos de ellos.



Si bien nadie sabe qué pasó después esta equivocación seguirá repartiendo risas en Internet por las reacciones tanto de quien planeó la broma, como de la víctima.

