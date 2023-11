¿Espejo poseído? Mujer juega fuerte broma a su novio durante videollamada y provoca terror en TikTok

La usuaria de TikTok Cristi Ramos (@cristiramos3) se hizo viral en Halloween al lograr lo que muy pocos: desatar terror en la red social.

El objetivo era simplemente jugarle una broma a su novio, Suli González, con un "espejo sin reflejo", según escribió en su video, sin embargo logró volverse viral con este clip que ya tiene más de 15.5 millones de reproducciones en tan sólo un día.

¿Cómo fue la broma de Cristi a su novio que causó terror en TikTok?

La joven se encontraba en una videollamada con su pareja sentimental, mientras éste se encontraba manejando y ella le pedía que comprara pizza cuando todo comenzó.

Cristi se encontraba sentada frente a su celular, hablando con su novio y detrás de ella estaba un espejo de cuerpo entero que reflejaba la escena por completo, cuando el novio notó que mientras ella miraba al frente, su imagen en el espejo volteaba hacia atrás, mirándolo directamente, lo cual lo sorprendió.

Mientras la chica continuaba mirándolo, preguntándole qué decía y qué pasaba, la imagen en el espejo comenzó a saludarlo, pero cuando ella volteó, el reflejo también, pareciendo por completo normal, como si lo hubieran descubierto y quisiera fingir nuevamente.

"Yo no veo nada", declaró Cristi confundida. "Niña", alcanzó a decir Suli antes de impactarse cuando el reflejo en el espejo se levantó de su silla, algo que era imposible, ya que su novia permanecía sentada.

En tanto el joven intentaba hacer reaccionar a Cristi para que volteara, su imagen 'poseída' permanecía de pie, haciendo movimientos, doblándose hacia adelante y atrás.

"Mira", señalaba el chico. "¿De qué estás hablando? No me has dejado hablar", reaccionaba ella. "¡Niña! Te estás doblando en el espejo", intentó decirle el joven sin poder explicarse lo que estaba pasando. "Yo no veo nada, me estás asustando ¡eh! ¿De qué estás hablando?", siguió Cristi.



Él permanecía mirando el reflejo del espejo, con la figura de su novia de pie (mientras ella permanecía sentada), el cual dejó de estar de espaldas y se volteó para mirarlo de frente (cuando debía de estar dando la espalda como ella) e inclinó la cabeza.

"¡Niña! ¡Mira pa' atrás! Pero mira pa' atrás", comenzó a gritar él, señalando, pero al voltear Cristi, la imagen parecía 'normalizarse'. "Me estás asustando", continuó diciendo ella.



El reflejo nuevamente se levantó, miró hacia Suli y comenzó a saludarlo con su mano.

"Déjate de tonterías, tira ya pa' acá, que me estás asustando", pidió la chica, pero él comenzó a señalar y querer llamar su atención más desesperado: "¡Niña! ¡Sal de ahí! Está poseído el espejo. ¡Niña! Mira el espejo, te estoy viendo en el espejo doblada y de pie y todo, y tú estás sentada. Vete tú de ahí que está poseído el espejo", intentaba explicarle, mientras ella fingía no entender.



Al parecer cortaron la comunicación por un tiempo y al reanudar la llamada le preguntó el chico que qué hacía aún ahí ella, ante lo cual a Cristi no le quedó más remedio que confesar que se trataba de una broma, riendose, ante lo cual, él molesto le colgó.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al ver la broma del 'espejo poseído'?

La broma asustó a varios en las redes sociales, sin embargo la mayoría quería la explicación de cómo fue que la hizo, ya que estaba muy bien ejecutada.

"¿Puedes hacer un tutorial por fa? Necesito esto para mi marido", "¿Cómo se hace, por favor? Me encanta", comentaron algunos.



Uno de los mismos usuarios dio la respuesta en los comentarios:

"Grabando dos videos y uno lo reubica sobre el espejo para que parezca que s el reflejo, y no, no es videollamada, es pura edición, está montado", reveló.



Otros señalaron el parecido de la chica con Rosalía, confesaron haber sentido miedo y reaccionaron también con humor.

"La broma es para nosotros", "He pasado miedo sabiendo que es una broma, imagínate", "''¡Niña, el poseído del espejo!' jajajaja Me meo, buenísimo!", "Yo sabía que era broma y me asusté", "A mí me hacen eso y me tienen que pagar terapia, le tengo mucho muuuuucho mido a los espejos", "Pobre hombre, a mí me da algooo", "yo tengo trauma con los espejos", "el chico soy yo cuando veo una peli de terror", "amo cómo dice 'niña' jajajaja", "Madre mía, qué susto", "Lo único que yo no entiendo es su autocontrol para no reírse, porque si fuese yo, no podría hablar de la risa", "es una de las mejores bromas que he visto", escribieron los internautas.

Esta broma también se ha realizado en otras ocasiones en TikTok, provocando los mismos resultados.

¿Te atreverías a hacerla?