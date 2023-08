"Se te olvidó tu celular": Hace broma a su papá e Internet no puede creer que él haya caído

Los jóvenes normalmente le juegan bromas a sus seres queridos más cercanos, ya sean hermanos, tíos, sobrinos, amigos y hasta a sus mismísimos papás, lo cual de hecho hizo una tiktoker llamada Stephany Leal.

Joven le juega inocente broma a su papá sobre su celular y TikTok reacciona así al video

En la red social de videos cortos ha ganado más de 17 millones de seguidores gracias a su forma tan ingeniosa de provocar risas y su broma más reciente se llevó un gran reconocimiento.

El pasado 24 de agosto la creadora de contenido compartió un clip donde reveló que planeó una broma para su papá, la cual no estaba segura si funcionaría.

Resulta que le hizo creer al señor que su celular se le "había olvidado en su casa" y le mandó una foto vía WhatsApp de su dispositivo poco después de que saliera de su casa en auto.

Al ver la imagen, el hombre sin pensarlo le mandó una nota de voz pidiéndole a la joven que se lo entregara, ya que iba manejando.

"¿Oye dónde se me olvidó? déjamelo en la puerta, ahorita voy por él tengo prisa", es lo que se escucha en el mensaje.



En un segundo intento para ver si su papá captaba la broma y terminaba viendo que él mismo tenía su celular le preguntó si se iba a regresar por él y explicó en otra nota de voz que sí, debido a que lo necesitaba si surgía algún incidente.

Al abrir la puerta el señor exigió que le diera su hija el celular, pero entre risas ella respondió: "¿Pues cómo me contestaste?", lo cual dejó pensativa a la víctima.

Después de algunos segundos el señor cayó en cuenta de que en efecto, tuvo siempre el celular con él y se retiró molesto.

En casi 24 horas el clip obtuvo 20 millones de vistas y más de 2.5 millones de likes gracias a lo ingeniosa que resultó ser la broma.

Los usuarios que dieron con el tiktok aseguraron terminar con un ataque de risa tras ver cómo el señor nunca se dio cuenta que siempre tuvo su celular.

"Jaja tu papá es un caso", "Me estoy riendo aunque fácilmente podría ser yo", "Pobrecito, pero su cara es sublime al darse cuenta de todo", "No me esperaba ese final, qué buen video", "Mi papá seria tu papa porque también se le olvida las cosas jaja", "Me reí muy fuerte, es de las mejores bromas que he visto, te lo juro", o "Me identifiqué con tu papá, me podría pasar algo igual", es lo que expresaron al respecto.



¿Tú le harías la misma broma a alguien? Dinos en los comentarios.

