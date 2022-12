Karol G tiene una doble idéntica en Internet que también roba suspiros como ‘La bichota’

Karol G, la intérprete de éxitos como ‘Gatúbela’ o ‘Provenza’, es una artista sumamente admirada por muchas mujeres, varias de ellas incluso le copian el ‘look’ y en redes sociales ya han salido dobles idénticas como el caso de Dahyna Álvarez, alias 'yomellamokarolg' (quien incluso conoció en persona a la ‘Bichota’ ), o Victoria de la Hoz.

Esta última es una blogger que se puede encontrar en Instagram o TikTok como @victoriadblog; se trata de una chica originaria de Venezuela a la que suelen confundir con la reggaetonera colombiana.

Victoria de la Hoz confunde a los internautas por su parecido con Karol G

La tiktoker venezolana tiene 23 años de edad y supera el millón de seguidores en la plataforma de videos cortos. Mientras que en Instagram cuenta con 21 mil seguidores.

En ambas redes sociales recibe diversos comentarios en los que la comparan con la cantante colombiana debido a ciertas semejanzas físicas, pues incluso Victoria se ha teñido el cabello de los mismos colores.

“Parece que eres la hermana perdida de Karol G”, “Se ve igualita a Karol, son gemelas separadas al nacer”, “Deberías sacarle provecho a tu parecido con la Bichota y trabajar como doble profesional chica”, “Igualísima, por un momento creí que estaba en el TikTok de Karol”, “Eres idéntica a la Bichota”, “Pensé que eras Karol G”, “¿Es familiar de Karol G? Son idénticas”, “Yo cuando la vi pensé que era Karol G” o “Increíble lo que te pareces a Karol G, por un momento pensé que era ella”. Son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en las publicaciones de Victoria.

¿Quién es Victoria de la Hoz, la tiktoker que se parece a Karol G?

Entre 2016 y 2017 Victoria inició su carrera como creadora de contenido en redes sociales, su área de especialidad es la moda. En entrevista con 'Cuéntame un poco', publicada el 6 de diciembre de 2022, la Blogger explicó que desde sus inicios ha enfrentado críticas, varias de ellas dirigidas a su parecido con Karol G, por ello aprendió a ignorar los comentarios negativos y solo validar su propia opinión sobre sí misma.

“A mí nunca, a veces suena arrogante, pero a mí nunca me ha importado lo que digan de mí. Si tú te inventas un rumor y no es verdad ese es tu problema, si no te gusta mi pelo es tu problema, si no te gusta mi peso es tu problema. Porque si pasas tu vida escuchando lo negativo nunca vas a llegar a nada".

Curiosamente, por medio de su semejanza física con Karol G, Victoria encontró un diferencial de su persona en TikTok y, gracias a su forma de evadir los malos comentarios, logró potenciar ese aspecto para destacar en la plataforma.