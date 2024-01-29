Entretenimiento

¿Existió en la vida real? Todo sobre Carla, el personaje que interpreta Karol G en la serie de Netflix 'Griselda'

Te decimos si el debut en la actuación de Karol G se basó en un personaje de la vida real

Tania Caballero.
Video Karol G revela cómo se siente al debutar en la actuación junto a Sofía Vergara

La cantante colombiana Karol G debutó recientemente como actriz en la nueva serie de Netflix 'Griselda', una producción de los creadores de 'Narcos', encarnando a Carla, uno de los personajes más cercanos a la protagonista.

¿Quién es Carla en 'Griselda' de Netflix?

Carla es una de las mujeres que se alían con Griselda, forma parte de su séquito que le ayuda a llegar a la cima del negocio del narcotráfico, donde llegó a llamarse 'La Madrina'.

Carla es prostituta y Griselda la lleva a Miami para que la ayude a distribuir droga como 'mula' de Colombia a Estados Unidos, una situación muy común en el Cártel de Medellín.

Después de transportar droga en su ropa interior, Carla se encarga de empaquetar la mercancía que le ofrecen a los ricos.

Photo © 2023 Hollywood Archive/The Grosby Group December 2023 Stills from Griselda, the new Netflix miniseries starring Sofía Vergara and Carol G. It is inspired by the Colombian Griselda Blanco, who, by dint of ambition, ended up creating one of the most profitable cartels in history*** Fotogramas de Griselda, la nueva miniserie de Netflix protagonizada por Sofía Vergara y Carol G. Está inspirada en la colombiana Griselda Blanco, quien, a fuerza de ambición, terminó creando uno de los cárteles mas rentables de la historia.
Photo © 2023 Hollywood Archive/The Grosby Group December 2023 Stills from Griselda, the new Netflix miniseries starring Sofía Vergara and Carol G. It is inspired by the Colombian Griselda Blanco, who, by dint of ambition, ended up creating one of the most profitable cartels in history*** Fotogramas de Griselda, la nueva miniserie de Netflix protagonizada por Sofía Vergara y Carol G. Está inspirada en la colombiana Griselda Blanco, quien, a fuerza de ambición, terminó creando uno de los cárteles mas rentables de la historia.
Al convertirse en una persona cercana a Griselda, también se vuelve un blanco fácil de los enemigos de 'La madrina de la cocaína'.

Andrés Baiz, director de la serie, compartió para el diario 'El Español' que Karol G disfrutó mucho de su personaje, ya que era una inadaptada, que vivía en Medellín, así que "se sintió cómoda interpretando a alguien de allí".

Por su parte, la colombiana reveló en algunas entrevistas que le gustó que ella es una mujer fuerte, el personaje evoluciona, que ve lo que hace como trabajo y un medio para mantener a su familia.

¿Cómo se transformó Karol G para el papel de Carla?

Tras usar colores de cabello como el azul o el rosa, como la conocemos, 'La Bichota' se lo tiñó de castaño y se colocó un flequillo retro, además de lucir atuendos de los 70s y 80s (más vintage).

Otro elemento de su personaje es su cigarrillo sin lugar a dudas.

¿Carla existió en la vida real?

El productor Eric Newman confesó que el personaje de Carla no está basado en una persona real, pero representa a cientos de mujeres que fueron utilizadas para posicionar el imperio de las drigas en Miami.

El director asegura que este personaje le dio autenticidad a la serie y una energía distinta a la producción.

¿Cuánto tiempo aparece Karol G en 'Griselda'?

A pesar de ser una de las personas de má confianza de Griselda, Carla sólo aparece en 5 minutos dentro de la serie.

¿Por qué Karol G apareció tan poco tiempo en pantalla?

A pesar de que muchos de sus fans querían ver la serie para ver a la cantante, muchos se impactaron por lo poco que aparece en el proyecto, pero fue la propia 'Bichota' quien decidió aparecer tan poco tiempo, pues, según una entrevista para uno de los medios internacionales de promoción, aseguró que no se sentía tan preparada.

Incluso reveló que este no fue el primer personaje que le ofrecieron, pero terminó haciéndolo porque se ajustaba un poco más a su falta de experiencia en la actuación.

