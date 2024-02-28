Niña sorprende TikTok por su increíble imitación de Karol G: quieren que el video llegue a la 'Bichota'

Video A Karol G se le olvida la letra de una canción en su concierto, ¿es la prueba de que no hace 'playback'?

La imitación de una pequeña, saliendo del concierto de Karol G en Guadalajara, ha dado la vuelta al mundo por medio de TikTok, haciéndose viral por la ternura que inspira y el fanatismo que proyecta hacia la cantante de música urbana y latina.

Hasta el momento son incontables las historias que han vivido los fans en los conciertos de la llamada 'Bichota' en México, quienes comparten sus mejores anécdotas por medio de las redes sociales, y es que la colombiana se esfuerza por dar lo mejor de sí misma en sus shows.

¿Cómo fue el video y la imitación que se hizo viral de la niña saliendo del concierto de Karol G?

En el video, subido a la cuenta de TikTok @talaveravvvv se puede ver a la pequeña, quien fue grabada por su tío, caminando en un lugar público, mientras uno de sus padres la sostiene del hombro.

"¿Cómo le hizo Karol G ayer que fuiste al concierto?", pregunta el tío. "Pero gracias, Guadalajara. Oh my God! This is so amazing. I am súper happy wow", expresó la niña, imitando el acento colombiano de la 'Bichota' y soltando una risita, feliz, al final.

Escrito sobre las imágenes, el hombre colocó: "Mi sobrina, después de ir al concierto de Karol G", mientras que en la descripción puso: "Le salió igualito, ¿a poco no?".

¿Cómo reaccionaron los internautas al video de la niña que imitó a Karol G?

El video, de tan sólo 15 segundos de duración causó furor entre los usuarios de TikTok, quienes hicieron viral el video e intentaron hacérselo llegar a Karol G, uno de ellos aseguró que la intérprete de 'Provenza' lo compartió en dicha red social.

SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 16: Karol G speaks onstage during the 23rd Annual Latin GRAMMY Awards at FIBES Conference and Exhibition Centre on November 16, 2023 in Seville, Spain. (Photo by Aldara Zarraoa/Getty Images) Imagen Aldara Zarraoa/Getty Images



Muchos aplaudieron el acento colombiano de la pequeña, mientras que unos pocos criticaron que a su corta edad fuera a esos conciertos por las letras tan explícitas de las canciones de la 'Bichota'.

"Igualita", "Cuando viví en Colombia, se burlaban de mi acento mexicano y esta niña me acaba de vengar jajaja la amo", "El acento colombiano es top, me encanta", "jajaja aprobado su acento paisa por una colombiana", "sí, así habla Karol G", "Habla bien bonito, fue lo mejor de verla", "Karol, ¿eres tú?", "Karol G mexicana: lo mismo, pero más económico", "cómo le hizo jajaja", "Es un talento", "Así ando, no lo puedo superar jajaja", escribieron algunos.



En tan sólo dos días, el clip ya cuenta con más de 3.2 millones de visualizaciones, casi medio millón de 'Me gusta' y poco menos de 800 comentarios.