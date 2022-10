Joven regaló a su padre el auto que tuvo que vender para pagar sus estudios años atrás

Algunos videos virales muestran reacciones que sorprenden a los internautas por ser, en su mayoría emotivas, a tal punto de provocar lágrimas y el clip que lo logró de manera efectiva fue el siguiente.

Le regaló a su papá el auto que vendió para que pagara la universidad

En un video TikTok, un joven decidió documentar el momento exacto en que le regaló a su papá un auto clásico que en años pasados le pertenecía a él, para agradecerle su apoyo cuando aún era un estudiante.

La escena mostró al hombre de la tercera edad vendado de los ojos y tratando de adivinar cuál sería la sorpresa que le tenía preparada su hijo. Al mismo tiempo, el joven comenzó a relatar su historia ante la cámara mediante hojas de papel y mostrando el auto que le daría en el fondo, el cual tenía un cartel que decía "El mejor papá del mundo".

"Mi papá vendió su coche por mi culpa, estuve a punto de dejar la universidad por falta de dinero. Pero mi papá vendió el coche que tenía desde nuevo, un Barracuda 69. Trató de recuperarlo, el coche ya se había restaurado y era impagable. Prometí que no me compraría un coche nuevo hasta recuperar el coche. Soy ingeniero aeronáutico gracias a él y llegó el momento de pagar esa deuda", fue lo que narró.



Al no acertar sobre cuál sería la sorpresa, el joven terminó por quitarle la venda a su papá y el señor comenzó a examinar el auto, pues tenía la sensación de que ya lo había visto antes.

Después de sentarse en el asiento del conductor, el hombre se percató que era el mismo auto que tuvo hace años, al cual le llamaban Barri y esto dibujó una sonrisa en su rostro de manera instantánea.

Su hijo le entregó las llaves del auto con un mensaje que enterneció a las redes sociales.

"Es para ti papá, tú lo vendiste por mí cuando iba a entrar a la universidad y ahora que me va un poquito mejor yo quiero recompensarte, eres el mejor papá del mundo, en serio y yo se que mereces todos los coches del mundo, pero quería regresarte a tu Barri".



Al final el joven animó a su padre a encenderlo y dar un paseo. Si bien, en un principio dudaron a dónde dirigirse, el hombre que recuperó su antiguo auto quiso ir al panteón para mostrárselo a su esposa fallecida.

El video publicado por la cuenta @carroqhatu tuvo más de 500 mil vistas y aunque se desconoce el nombre tanto del padre como del hijo, ambos recibieron mensajes de felicitación.

Usuarios de TikTok quedaron conmovidos por la reacción del papá tras ver su auto

"Más que el auto, lo importante es que eres un hijo agradecido del sacrificio que hizo tú padre, eso habla bien, de los valores que te entregaron", "Felicidades Campeón, aparte de ser agradecido el honrar a tu padre admirándolo te dará el éxito en la vida", "Lloré tu papá merece todo, esa sonrisa no tiene precio", "Me emocione mucho, lindo este hijo, darle a papá en vida todo, ES LO MEJOR, y el papá pensando en la mamá, no puedo con tanto", fueron algunos de las opiniones destacadas.



En un momento del video el hombre comentó que en ese carro su hijo había vomitado cuando era niño y eso causó un momento divertido para los interneutas.

"Estaba llorando, pero después me reí por cómo puso en evidencia a su hijo al decir que vomitó en el carro de niño", "Lo mejor fue cuando recordó dijo que su hijo vomitó ahí de niño jaja", "¿También se rieron con la anécdota del vomito verdad? y "Yo sí lloré y me reí después por lo que dijo del vomito", fueron otras opiniones.