¿A qué huelen los mexicanos? Extrajeros llegaron a una conclusión y no lo podrás creer

Las personas que viajan al extranjero siempre regresan a su hogar con historias peculiares y la que vivió la usuaria de TikTok @zuryvillarr está arrasando porque tiene que ver con el olor personal.

Extranjero revela que mexicanos huelen a "leche de vaca" y video de TikTok explota con la respuesta

La mujer originaria de dicho país compartió el 24 de octubre que por una situación embarazosa logró descubrir cómo perciben los extranjeros el olor de los mexicanos.

Resulta que en su último viaje a Toronto,Canadá, la chica junto a su hermano pidió un taxi para salir del aeropuerto y llegar al centro de la ciudad.

De acuerdo a su 'story time', Zury explicó que al subir, ambos afirmaron que el conductor era de la India y "olía un poquito raro", lo cual comentaron en una conversación en español que tuvieron en voz baja.

Fue allí que ante la crítica notaron que el taxista entendió a la perfección lo que dijeron y esto pasó.

"Nunca nos dimos cuenta que esta persona hablaba español, entonces se dio cuenta de lo que estábamos hablando. Volteó y nos dijo "¡Los mexicanos huelen a leche de vaca!". No sé qué me dio más pena si escuchó lo que le dije o que nosotros olemos a leche de vaca".



Rápidamente el video de @zuryvillarr acumuló más de 1.4 millones de vistas y en los comentarios existieron diversos puntos de vista muy distintos.

Primero se expresaron aquellos que lo vieron con humor y no se ofendieron por el comentarios, al contrario, lo percibieron como un halago, ya que no lo consideran un olor desagradable.

"Si olemos a leche y a maíz 🤔 prácticamente olemos a un plato de confleis", "Bueno con que no sea leche echada a perder todo bien 😅, Mil veces mejor que a curry 😬", "Los bebés huelen a lechita y todos aman el olor de bebé, así que no me ofendo", "Bueno las vacas son sagradas en la India jajja no se si fue cumplido o insulto jajja", "Cuando no me baño huelo a birria o barbacoa 🤣", "No generalicen.Yo huelo a chilaquiles todo el día", "A todos les gusta la leche, entonces ahí todo bien" o"Ellos aman las vacas , entonces les encanta nuestro olor 😂" fueron algunos de ellos.



Otro pequeño grupo se enfocó en criticar a la autora del clip por su comportamiento al criticar a los demás, pero se sintieron satisfechos al ver que había recibido una respuesta contundente.

Por extraño que pazca algunos internautas comentaron que en efecto, otros extranjeros que los mexicanos olían a leche y también a maíz.

"Olemos a maíz ... Eso me han comentado mis amigos europeos", "Todos los países y su gente tienen aroma por la dieta que consumen y el conentario mas recurrente de nuestro pais es que olemos a maíz. 🇲🇽🌽", "En París me dijeron que olemos a maíz 🌽 😅 pero no me molesto al contrario me gusta el olor a tortilla calientita recién salida", "Eso lo he escuchado mucho, supuestamente olemos a lacteos/mantequilla, pero hasta la fecha no sé si como leche dulcecito o ácido 🥴", "Dicen que Mexico huele a maíz porque es verdad, olemos por la dieta y consumimos mucho maíz" y "Viviendo en Toronto también 😅 unos amigos nos decían que los Mexicanos olemos a maíz jajajaja y se me hizo tan gracioso 😂 ", es cómo reaccionaron.



¿Qué piensas acerca del video? Dinos en los comentarios.

