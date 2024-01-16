TikTok

Latina afirma haber caminado en la calle por primera vez y se molesta con la "gentuza": le llueven críticas

Con frecuencia los tiktokers se ven envueltos en polémicas por sus actitudes y se ganan el odio de Internet como el caso de una joven ecuatoriana que llamó "gentuza" a las personas que caminan por las calles.

Por:
Lili Diaz.
Video Se graban arreglándose para un funeral y causan polémica: ¿es irrespetuoso o un desahogo?

La red social Instagram es un arma de doble filo, debido a que las personas suelen compartir opiniones que pueden generar controversia a sus "mejores amigos" con la esperanza de que solo ellos vean su contenido, pero en ocasiones estos pueden llegar a exponerlos y hacerlos virales en Internet.

En video, joven llama "gentuza" a peatones y crea polémica en TikTok: enfureció a todos

Esto fue precisamente lo que vivió una usuaria de Ecuador llamada @mavaldi, quien en días pasados compartió una serie de historias a sus 'close friends' donde explicó que nunca había había caminado en la calle debido a que se transportaba en carro siempre, segundos después añadió en un tono de burla que no le había "tocado convivir con el resto de gentuza", refiriéndose a los demás peatones que caminaban cerca de ella.

"Brother si viene una familia de 10 personas háganse para un lado, yo soy una, hazte para un lado porque no puedo pasar, ¿qué quieres que te espere a que pase toda tu familia para yo pasar? No brother. O me cruzo para que ustedes pasen bien, no brother, así no funcionan las cosas".


En una segunda ocasión se dirigió de manera despectiva a las personas expresando que le disgustaban las personas "del tercer mundo" y también los hombres que chiflaban para supuestamente lanzar pirópos a las mujeres.

Durante los últimos segundos del material cambió la conversación respecto a su idea anterior y se volvió virales de manera negativa, pues comenzó a recibir críticas y mensajes de odio por contar su historia entre risas creyendo que sería divertido.

@anitalalalalalala

"Con esa cara tampoco puedes tener esa actitud", "Uno no quiere criticar pero la gente no coopera", "Me pica la mano", "No puede ni VOCALIZAR bien las palabras", "Qué inmadurez para insultar a las personas cuando seguro no le hicieron nada", "¿Cómo que gentuza? ya te ganaste todo mi odio", "No puedes decir eso cuando tu cara no te ayuda, no pretendas ser algo que no" "Eres el vivo ejemplo de que solo tienes una neurona, bravo", es la manera en que se expresaron en las distintas redes sociales donde se distribuyó.

Recibió críticas en redes por sus comentarios y no emitir una disculpa pública

En la opinión de los internautas las burlas que hizo y la forma de hablar de la chica no tenían sentido, debido a que al ser de Latinoamérica ella vive en el "tercer mundo".

"Dice " tercer mundo " y vive en el tercer mundo", "Te acabas de insultar solita, vives en el tercer mundo", "Amo la ignorancia de la gente, amiga estás en el tercer mundo", "¿Cómo que guacala tercer mundo si vives en Ecuador? te humillaste más", "Todo América Latina es tercer mundo jaja, como te atreves a hablar así" y "Habla de tercer mundo y gentuza y vive en el tercer mundo definitivamente la "educaron" muy bien, fueron otros puntos de vista.


Por último, @mavaldi se percató de que sus historias se habían difundido a través de Internet. Contestó a las críticas expresando que realmente no le importan, aunado a que todo resultó ser una broma y no iba a disculparse.

"No sé quién lo haya enviado la verdad, según yo tenía gente de confianza y sinceramente no me interesa. No me importa lo que diga la gente. No soy así, no me importa si me creen o no me creen que soy así. Yo sé que quizá no era la manera de decir las cosas, pero siempre dije que era un chiste, así que no me voy a disculpar de absolutamente nada".
¿Tú qué piensas acerca de esta historia? Dinos en los comentarios.

