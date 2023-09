"Los hombres serían mejores si pensaran "¿qué haría Messi?": Tiktoker causa debate sobre machismo

Lionel Messi además de ser uno de los futbolistas más galardonados del mundo por su habilidad de jugar, ha ganado fama por tener una de las relaciones más estables del medio artístico con su esposa Antonela Roccuzzo.

Su historia de amor se remonta cuando eran solo unos niños y desde entonces, han permanecido juntos criando a sus tres hijos Thiago Mateo y Ciro.

Lo más destacado en su relación es cómo el astro del fútbol se ha comportado ante el ojo público con su pareja, pues siempre le da su lugar y el respeto que se merece, lo cual hace todo un caballero.

En video, tiktoker asegura que si los hombres se hicieran la pregunta "¿Qué haría Messi?" tendrían un mejor noviazgo

Con esto en mente, la creadora de contenido Marty D invitó a los hombres a que cada vez que deban tomar una situación dentro de su relación amorosa deban pensar tal como Messi para ser "buenos novios".

"Hoy llegué a la conclusión que los hombres van a ser buenos novios el día que se pregunten antes de cometer una pelotudez "¿Qué haría Messi?". Por ejemplo están mirando Instagram, scrolleando les aparece una mujer en tanga, a Messi ni siquiera le aparecen mujeres en tanga en el feed te lo puedo asegurar, pero en hipotético caso de que fuera así ¿Messi le daría me gusta? NO Messi no le da me gusta a esas cosas, mucho menos seguiría a una persona que sube ese tipo de fotos".



La joven expuso otra situación imaginaria donde una mujer se aparece con "intenciones notirias" coquetear con Messi en el antro y él en respuesta la ignoraría y se iría a bailar con Antonela.

"El día que piensen qué haría Messi van a tener novias más felices y van a estar a un pasito más cerca de ser alguien como Messi", es la manera en que terminó su idea.



En pocas horas el video publicado obtuvo más de 5 millones de vistas y primeramente las personas aseguraron que la tiktoker tiene razón con su argumento.

"Iba a refutar pero no puedo... Tienes razón y aplica para todo", "Totalmente de acuerdo, no le veo fallas en su lógica porque si admiran a Messi no pueden adoptar lo bueno de él", "Exacto, aprendan de Messi chicos", "Tal cúal", "Tienes completamente la razón", "Grítalo hermana", "Totalmente", "Messi siempre es 1000000/1", "Buen consejo no lo había usado" y "Cierto. Messi se porta demasiado bien. Así esté solo, necesitamos a un Messi", es lo que comentaron al respecto.

El planteaminto hizo que se creara un debate de machismo en Instagram

No obstante, en su mayoría usuarios que son hombres comentaron que ellos solo actuarían como Messi si la chica que les gusta se comporta como Antonela, ya que no creen justo que la chica exija un comportamiento específico son hacer lo mismo.

"Cuando tiene razón tiene razón, messi es messi. Ahora... ¿serían como Antonella?", "Las que son como Antonela y esperan a alguien como Messi: 🙂", "Cuando en mi vida aparezca una Antonela le seré leal como Messi, antes no", "Sí, pero te aseguro que tú no te comportarías como Antonela", se lee en los comentarios.



La situación hizo que se creara un debate sobre el machismo porque gran cantidad de usuarios en Instagram remarcaron que le muestran respeto a a Antonela úicamente por ser esposa de su ídolo y en su mayoría, lo cial tuvo como consecuencia que las mujeres se manifestaran en contra.

"Todas las mujeres somos Anto. Todas merecemos ese respeto, independientemente de estar casadas o solteras", "Si como la admiran y la respetan, hagan lo mismo con sus esposas, ámenlas y respétenlas que ellas si les dan de comer y no alguien que ni siquiera los conocen. Admiren a sus hermanas, esposas, hijas y madres", "Ojalá así respetaran a sus novias", "Ojalá respetaran a todas las mujeres por el hecho de ser mujer, y no por el hecho de que su esposo es un futbolista" o "Yo creo que todas las mujeres casadas o no casadas deberían ser tratadas como Antonella" fueron algunos de ellos.



¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

Te puede interesar: