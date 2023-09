Joven hace creer a su hermano que Lionel Messi murió y su reacción se viraliza: "Quedó tieso"

Las bromas suelen ser de los contenidos más virales de todo TikTok y en estos días, un niño comenzó a provocar risas por su manera de reaccionar al escuchar que "supuestamente" Lionel Messi había fallecido.

En video, tiktoker le hace broma a su hermano: dijo que Messi falleció y terminó llorando

De acuerdo con el material compartido por la usuaria @arepro23, su hermano menor es un gran fan del argentino y para molestarlo inventó que en las noticias habían anunciado su deceso mientras el menor jugaba con una pelota.

Para hacerlo aún más creíble su mamá la ayudó a fingir que en efecto, la información ya había sido difundida en todo el mundo y al escuchar la interacción entre ambas, el menor se quedó inmovil y con la mirada perdida, pues no podía creer lo que estaba escuchando.

"Se quedaron solitos sus hijitos, pobrecitos", es una de las frases que dice la mamá de la joven y su hermanito.



Al intentar seguir con la broma el niño terminó llorando y su mamá le pidió que parara de hacerlo, pues "no era su papá", lo que le dio aún más diversión a la escena.



La joven explicó que a pesar del mal rato que pasó el niño, ya sabe que fue una broma, así que los internautas no debían preocuparse por él.

El tiktok titulado "Se quedo re tieso" ya fue visto por más de 26 millones de personas en todo el mundo y además obtuvo hasta el momento 4 millones de me gusta.

En la sección de comentarios las personas no tardaron en decir lo mucho que los hizo reír la broma, que a pesar de ser sencilla logró obtener una reacción única.

"Le paso la vida de Messi en su mente JAJAJAJA", "Lo mejor del video es la mirada perdida del niño", "La mirada de las mil yardas", "Flasheo todos los goles y las victorias de Messi", "Se quedó tipo "si no me muevo no es verdad", " Ay, pobre niñito JAJAJAJA", "Su reacción es una joya, no voy a superar este video nunca", "Se quedó procesando la información", "Etapa 1: negación", "Se ponía a pensar todos los logros de Messi en 3 segundos 😩" o "Se le borró la sonrisa", es la manera en que reaccionaron.



Otros simplemente estuvieron del lado del pequeño, pues confesaron que ellos hubieran reaccionado igual que él ante la broma, es decir con lágrimas en los ojos.

"No me río porque fácilmente podría ser yo", "No lo culpo, también me pondría a llorar su escucho eso", "Soy ese", "No digan esa broma, yo lloro", "No lo juzguen sería yo", "Me representa al 100%", "Pobrecito, Messi es un referente para el por el motivo que sea. No invalides sus sentimientos", " Parce viendo esto muchos hombres van a llorar si Messi se petatea", "Mi honesta reacción cuando pase en verdad" o "En ese momento algo se rompió dentro de Lotso", resultaron ser otros.



Al volverse el clip más popular de momento, los internautas están esperando a que sea visto por Messi y emita su opinión al respecto.

