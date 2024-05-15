Tiktoker mexicano construye pozo de agua en África: "No se necesita ser MrBeast para ayudar"

Video Influencer regala casa a su tía para que ya no pague renta y ella la rechaza: ¿no le gustó?

Alexis Omman es un tiktoker mexicano que en los últimos años ha ganado fama en las redes sociales por llevar a cabo acciones altruistas, como regalar autos a personas desconocidas o realizar viajes al extranjero. Sin embargo, su video más reciente ha generado gran atención en Internet.

Tiktoker mexicano construye pozo de agua en África: La acción altruista que conmociona Internet

PUBLICIDAD

Fue el pasado 13 de mayo cuando publicó en su cuenta @alexisomman que visitó una aldea en África para construir un pozo de agua potable y así brindar acceso al vital líquido a los habitantes del lugar. En el material audiovisual, documentó cómo contrató a expertos para la extracción del agua mediante maquinaria, ya que los lugareños se abastecían de una fosa que contenía agua claramente contaminada.

"No se necesita ser Mr. Beast para ayudar a África y te lo voy a demostrar", es la frase con la que inició.

Imagen @alexisomman / Instagram



Después de tres meses de arduo trabajo, Alexis logró que agua limpia brotara de las llaves, lo cual sin duda mejoraría la calidad de vida de los habitantes de la aldea. Es importante destacar que el creador de contenido mencionó que invirtió 300 mil pesos (casi 18 mil dólares) en la construcción, mostrando que, en comparación con lo que se podría pensar, no es tan costoso como podría parecer.

La inauguración del pozo fue motivo de gran celebración para todos los habitantes de la aldea, especialmente para los niños, quienes no pudieron contener su alegría y se mostraron llenos de emoción, saltando y gritando en señal de júbilo por este importante logro.

Además, Alexis aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a otros influencers, invitándolos a utilizar su dinero para llevar a cabo acciones altruistas en beneficio de la humanidad. Asimismo, instó a sus seguidores a dar "me gusta" a sus videos, ya que de esta manera podrían contribuir a que él gane más dinero y así poder ayudar a quienes más lo necesitan.

Imagen @alexisomman / Instagram

"Creadores que me ven, ustedes también pueden gastar su dinero en ayudar al mundo y para la audiencia que me ve hagan viral el video y mostremos que ayudar al mundo es lo que está de moda".



El material obtuvo en menos de tres días más de 22 millones de vistas y en los comentarios, las personas no tardaron en felicitarlo porque invirtió dinero para darle a una aldea el agua que tanto necesitaba.

"Cada día estoy más segura de que hicimos famoso a la persona correcta", "Eres grande men", "No inventes, estás ayudando de maneras que nunca imaginé", "Qué fregón lo que haces", Ojalá más personas sigan tu ejemplo", "Bro eres una persona increíble, te queremos mucho", "A este tipo de personas sí conviene seguir", "Gracias por restaurar mi fe en la humanidad", o "Te amo influencer que si hace algo por el mundo", es lo que comentaron.



A pesar de su acción altruista, hubo personas que se mostraron indignadas, argumentando que Alexis había ayudado a personas fuera de su país. Además, algunas críticas surgieron porque la idea original de construir pozos en África fue atribuida a MrBeast. Sin embargo, rápidamente fue defendido por otros internautas que destacaron la importancia de ayudar sin importar las fronteras y reconocieron el esfuerzo de Alexis en mejorar la vida de quienes lo necesitan.