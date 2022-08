Perrita que trabaja en un taxi con su dueño se hace viral: se encarga de cobrar los pasajes

Ver a los animales haciendo cosas curiosas en TikTok es cada vez más frecuente. Estos videos suelen causar risas o ternura entre los internautas, pero hay algunos que muestran actitudes poco comunes y sorprendentes de las mascotas, tal es el caso de una perrita que ayuda a su dueño mientras trabaja como taxista.





Video de TikTok se vuelve viral por mostrar a perrita taxista

Gracias a un video publicado el 1 de agosto por la usuaria @teresacastroavila, se descubrió la curiosa historia de Chiquis, una chihuahua color café que acompaña a su dueño durante sus jornadas laborales como taxista.

El clip de 25 segundos muestra a la autora del video terminando de realizar un viaje en taxi cuando, al momento de pagar, el dinero no es recibido directamente por el conductor, sino que es su perrita, quien recoge los billetes con su hocico desde el asiento delantero para luego entregárselos al conductor.

"Como cuando te toca ayudar a trabajar a tu papá, para que salga para las croquetas", se lee en la descripción del video.



El video ya suma más de 420 mil vistas y 60 mil likes. Además, los usuarios de la red social se dijeron asombrados de la mascota que trabaja por sus croquetas.

"Tome un taxi y llevaba a su perrita Chiquis. Me comentó el señor David (dueño del taxi), que no tiene con quien dejarla y no le gusta que se quede sola en casa, así que mejor se la lleva a trabajar, y ahora la perrita ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño", contó la mujer en su video.

"Te amo perrito trabajador", "Chiquis representa el amor mas puro que existe", "Este perrito que trabaja por la croquetita es lo más adorable", "La Chiquis taxista es la mejor" o "Excelente servicio que ofrece Chiquis, 5 estrellas", son algunas opiniones de los internautas.

¿Por qué se llama Chiquis la perrita taxista?

En la misma sección de comentarios, @teresacastroavila aclaró que ellos se encuentran en Michoacán, México, específicamente en la ciudad de Morelia. También resaltó que, durante el viaje, habló con el taxista y él le explicó la razón de que la perrita se llame Chiquis.

"Me dijo el señor David que su pareja lo había dejado y vivía con su mamá, y que la señora le dio el nombre Chiquis Rivera por la arista".



Los internautas que residen en dicha ciudad se dijeron entusiasmados con poder encontrarse a la perrita taxista algún día y ayudarla, para que ella y su dueño tengan una mayor cantidad de ingresos.