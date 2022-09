Paseaban en kayak cuando fueron rodeados por grupo de ballenas: impactante video se hizo viral

Muchos animales se vuelven virales en TikTok gracias a su ternura ; no obstante, en algunas ocasiones pueden causar miedo si se trata de seres salvajes que provocan incertidumbre.

Quienes vivieron una experiencia de terror, fueron unos jóvenes argentinos que decidieron salir a pasear en el mar sobre un kayak y no se imaginaron que terminarían rodeados de ballenas.

Graban un encuentro con ballenas en mar abierto y su video se hizo viral

La pareja se encontraba disfrutando de un paseo tranquilo, pero el ambiente cambió en segundos después de que algunas ballenas comenzaron a acercarse por curiosidad hacia ellos.

Mariana Williams fue quien logró capturar el momento y lo compartió en su cuenta de TikTok @marianawilliams15, donde tuvo un alcance de 10 millones de vistas y más de un millón de likes.

Publicado el pasado 31 de agosto, la joven argentina se encontraba lejos de la orilla junto a su novio y pudo tener una interacción muy especial con estos animales.

"Así empezó mi cumpleaños" fue el texto que acompañó el video.



Aunque en un inicio, los jóvenes se notaron entusiasmados al ver a la primer ballena, luego de que este animal se sumergiera, se colocó debajo de ellos. Al percatarse, la voz de la joven cambió completamente.

"Está abajo nuestro, boludo vámonos, ya me quiero ir", fue la manera en que reaccionó.



Momentos más tarde se puede ver que, aunque avanzan en el kayak, un par de ballenas más llegan a rodearlos, lo que provocó que ambos se pusieran cada vez más nerviosos.

Las tres ballenas respiraban a solo unos pocos centímetros de ellos y, pese a que no trataron de tirarlos de su transporte, su sola presencia e imponente tamaño hizo que ambos se estremecieran, tal como se puede ver en las imágenes.

En diversas ocasiones, Mariana se repitió a sí misma que no pasa nada y debía estar tranquila.



Al final lograron remar hasta alejarse de los animales marinos, pero los usuarios de Internet quedaron anonadados con este encuentro.

Así reaccionó TikTok al encuentro salvaje con las ballenas

"Amiga, que valiente, yo no estaba ahí y casi me muero", "Yo no sé qué hubiera hecho en tu lugar. Estabas muy tranquila y es de admirarse", "Sentí súper intenso ese video ... pasaron por abajo y levantaron donde ustedes estaban sentados", "Es muy hermoso, pero muero de miedo", y "De verlo me dieron cuatro infartos seguidos", se lee en los comentarios.



Algunos usuarios de TikTok, se dieron cuenta de que el novio de Mariana tenía una parte de su pie dentro del mar, y les dio gusto ver que sí subió su extremidad al kayak, porque temían por su seguridad.

"Qué bueno que sacaste el pie de ahí, me tenías bien preocupada", "Al pirincipio bien valiente él con el pie adentro del mar, pero después lo sacó, fue muy listo", "¿Nadie habla del estrés de ver el pie en el agua?, yo me tranquilicé cuando lo sacó" o "Pero saca el pie del agua, por favor", fueron algunos de los comentarios en el video original.