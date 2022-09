Perrita cumple 13 años y le hacen un Bar Mitzvá: su original celebración se viralizó en TikTok

Los videos adorables de perritos son de los más buscados en TikTok, y si creías haberlos visto todos, te presentamos a Jacksin, una perrita que tuvo su propia celebración judía después de cumplir 13 años.





Si te gustan los videos tiernos y graciosos de mascotas, no te pierdas la serie ‘Best of pets’, la cual puedes ver gratis en ViX.

Perro chihuahua se hace viral en TikTok por tener su propio Bar Mitzvá

Cada vez es más común ver que las personas celebren el nacimiento de sus perritos con adornos y pasteles especiales; no obstante quien le dio un giro a esta idea fue Lara, una joven latina que para conmemorar el cumpleaños número 13 de su perrita Jacksin tuvo una original idea.

Ella le preparó un 'barkmitzva' el cual se inspira en el Bat Mitzvá, la ceremonia que se realiza de manera tradicional en la religión judía cuando los niños llegan a esa edad.

"El perri judío no existe... El perri judió "Bienvenidos a mi barkmitzvah", es el texto que acompaña el video.



En el material, se puede ver a la pequeña Jacksin sentada en una silla y siendo celebrada por su familia quien se reunió en el comedor. Para darle más realismo a la situación, su dueña comenzó a recitar canciones tradicionales de la ceremonia y, además, provocó más ternura en Internet al usar una vestimenta típica judía.

El momento no tardó en volverse viral en TikTok y en poco más de una semana, ya suma un millón de vistas.



En los más de mil comentarios, los usuarios dejaron en claro que quedaron enamorados de la perrita, por lo que Lara compartió más videos de la celebración en la cuenta @lbluger.

Usuarios de TikTok dejan tiernos comentarios al Bar Mitzvá de la perrita

No puedo con su kipá, lo amé por completo", "Shalom, perrito hermoso", "Su carita sabiendo que es el centro de atención es perfecta", "No me conocen y no los conozco, pero me siento ofendida de no haber sido invitada, me encantó" o "Es lo más lindo que vi hoy", fue como se expresaron los internautas.



En un segundo video, se reveló que en el evento tuvo diversas actividades y una de las más importantes fue el momento del vals. Quien la sostuvo en brazos primero fue Lara, después con su abuelita, bisabuela y al final su tía abuela.

También Jacksin tuvo una entrada triunfal a su fiesta, donde se prendieron y apagaron las luces mientras cruzaba una puerta a la par que se escuchaba de fondo la canción 'Angel' interpretada por Robbie Williams.

Otros seguidores preguntaron dónde podrían conseguir el atuendo que usó la festejada y, para aclarar las dudas, la dueña de Jacksin les brindó la información.

"Estamos muy contentos de su Bar Mitzvá y de todos los saludos que está recibiendo. Los que me preguntaron dónde conseguí la kipá y el tallit, acá está en Amazon. Fue de las mejores inversiones y muchas gracias por todo el amor", fue lo que comentó en otro clip.



De hecho, muchos de sus nuevos fans prometieron que gracias a su idea también se animarán a realizarle una fiesta judía a sus mascotas sin importar que fueran perros o gatos.

"Gracias, por fin podré hacerle su Bar Mitzvá a mi gatito", "Solo de ver el atuendo ya me dieron ganas de hacérsela a mi perrito", "Compras que no sabía que eran necesarias para mis mascotas" o "Mi perro va a cumplir 12 años y me has dado la mejor idea para celebrarlo, ya solo necesitaba su kipá", fue como agradecieron a la tiktoker.