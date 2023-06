Joven descubre que su exnovia es la nueva jefa en su trabajo: el reencuentro fue incómodo

En pocos años TikTok se volvió la plataforma predilecta de los internautas debido a que dentro se encuentran todo tipo de contenidos como recetas de cocina , ceremonias de compromiso y hasta historias de cómo las personas vuelven a ver a sus exparejas sin planearlo.

Joven se encuentra a expareja en el trabajo: la presentaron como su nueva jefa y esto pasó

Eso fue lo que vivió el usuario mexicano @leonardocontrera8179, quien a finales del mes de mayo explicó en un video corto que se encontró a su antigua novia en el lugar menos esperado, su trabajo.

De acuerdo al material, el joven llevaba tiempo laborando en una empresa dedicada a abastecer pequeños negocios y si bien todo marchaba de manera normal, un día su vida dio un giro de 360 grados, pues al presentar a la nueva jefa del área se percató que era ella.

Aunque se mostró nervioso ante la noticia decidió grabar un poco. Así reveló que él se encontraba sentado en una banca junto a diversos compañeros y la chica se localizaba al frente dando una charla.

"Pov: Llevas un año de contacto cero con tu ex y hoy te la presentan como tu jefa", fue el texto que acompañó el clip.



En cuestión de horas, el tiktok explotó en redes obteniendo casi medio millón de vistas. Como era de esperarse, los usuarios pidieron detalles sobre la historia del joven con su ex y de hecho, él se animó a responder.

"Pues hace un año me separé estuve con ella 3 años JUNTADOS y aquí yo llevo un año trabajando pero a mi jefe lo ascendieron y a ella la pusieron", resultó ser su respuesta.

Usuarios de TikTok reaccionaron de diversas maneras al insólito video

Esto generó aún más drama debido a que no se trató de una relación pasajera. Los comentarios se llenaron de mensajes de pésame, chistes y recomendaciones, como por ejemplo que debía cambiarse de trabajo.

"Dios te agarro como su guerrero principal", "La vida: habrá examen sorpresa", "¿Cómo es posible este suceso?", "Yo que tú renunciaba de inmediato", "Bro lo siento, la vida realmente no te quiere", "Karma se llama, ya no llore", "Las casualidades no existen … huye", "Ánimo amigo, que te funcione toda la terapia. Tu puedes", "No faltará mucho para que te despida" o "Top de los mejores guerreros de Dios", fue la manera en que reaccionaron.



Un gran cantidad de personas pidieron que la chica que aparece en el video se animara a hacer su propio tiktok y platicara su versión de la historia, además de cómo fue que ambos terminaron su relación.



Por el momento @leonardocontrera8179 no ha publicado otro video sobre el tema, pero si quieres estar atento al chismecito no dudes en seguirlo.

Puedes ver también: