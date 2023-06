Hombre recrea escena de 'Titanic' en pedida de mano y se le cae el anillo: ¿qué pasó después?

Documentar las propuestas de matrimonio es de lo más común hoy en día y de hecho es una gran tendencia en TikTok ; no solo porque son momentos especiales, también porque en ocasiones ocurren cosas inesperadas debido a los nervios, así como pasó en el siguiente caso, te explicamos.

Hombre recrea con su pareja escena de 'Titanic' para pedir matrimonio: se le cae el anillo y así lo rescató

Un hombre llamado Scott Clyne originario de Florida, Estados Unidos, planeó un momento muy romántico junto a su novia Suzie Tucker, ya que quería pedirle su mano en matrimonio.

Para ello decidió llevarla de paseo en un bote y al atardecer ambos recrearon la famosa escena de 'Titanic' donde Jack abraza a Rose por la cintura y la ayuda a estirar los brazos para que sintiera el viento en la proa del 'Titanic'.

Después de hacerlo, Scott aprovechó la oportunidad para arrodillarse y pedirle a Suzie matrimonio; no obstante, al tratar de sacar la caja del anillo de su bolsillo mientras se arrodillaba, ésta se resbaló y cae al agua.

Al notarlo el joven se lanzó para rescatarla y aunque su novia se mostró en shock al ver lo que estaba pasando, pronto comenzó a reírse sin parar por el pequeño incidente que pasó.



Sorpresivamente Scott pudo recuperar la caja de inmediato y subió de nueva cuenta al barco para continuar su propuesta sin importar que estaba mojado de pies a cabeza.

Fue así como volvió a arrodillarse y a mostrar el anillo que se encontraba en el interior de la caja, lo cual tuvo como consecuencia que Suzie aceptara de inmediato.

En una entrevista con el portal New York Post, el joven dio más detalles sobre lo que vivió en aquella situación cardíaca.

"Todo lo que recuerdo haber pensado fue "¡esto no puede estar pasando!" y lo siguiente que supe fue que estaba en el agua. No dudé en saltar porque imaginé que se hundiría rápidamente y no me arriesgaría. Lo vi rebotar en la cubierta y golpear el agua y, afortunadamente, flotó durante una fracción de segundo".



Si bien el material fue grabado en 2022, miles de personas no supieron de su existencia hasta que se replicó en diversas redes sociales y hoy es extremadamente popular.

Internautas reaccionaron al video viral de manera positiva

Los usuarios quedaron impresionados por la historia y resaltaron que fue una propuesta de matrimonio icónica por la integración de la cinta 'Titanic' y el rescate del anillo.

!Esa es una propuesta real lol buenos recuerdos", "Bro la pedida mas icónica de la historia", "Una propuesta para recordar, hubo de todo", "No sé por qué pensé que los dos se iban a caer cuando hicieron la escena de Titanic", "Resultó ser la propuesta más memorable que ni siquiera a ti se te habría ocurrido..." o "Muy romántico que recrearon la escena de Titanic, pero después todo se tornó gracioso".



¿Tú qué piensas acerca de lo que pasó esta pareja? No olvides decirnos en los comentarios.

