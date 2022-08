Le regalan un carro por graduarse y lo choca a minutos de estrenarlo: causa burlas en TikTok

A veces las graduaciones pueden terminar de una manera inesperada ya sea con una fiesta sin asistentes o con un choque automovilístico, tal como le pasó a un estudiante.

Video de TikTok se vuelve viral por mostrar cómo un joven choca su auto nuevo el día de su graduación

Fernando Ayala, un joven recién graduado decidió abrir una cuenta de TikTok para mostrar este gran logro de haber concluido sus estudios en una serie de videos; sin embargo uno de ellos destacaría del resto.

Todo inició cuando el mexicano decidió presumir que le habían regalado un auto para celebrar el término de sus estudios.

La situación no aparentaba salirse de control, pues estaría a punto de manejar por primera vez su vehículo nuevo, específicamente un Civic color blanco, pero el gusto terminó por durarle poco, ya que Fernando chocó el auto kilómetros después de ponerlo en marcha.

"Me dieron mi primer carro el día de mi graduación. 2 Kilómetros después...", fue el audio que acompañó el TikTok.



En su video publicado dentro de la cuenta @fernandoayala12, se puede apreciar cómo el carro resultó dañado y con la defensa destruida tras acabar arriba de un pequeño camellón que se encontraba en la carretera.



El TikTok publicado a inicios del mes de agosto se volvió viral y rápidamente fue visto por más de un millón de personas. En la sección de comentarios, principalmente se pueden leer burlas hacia la situación que pasó el joven.

"No puedo dejar de reír, tú si te pasaste", "Jaja como llegó se fue", "Me da risa que le den un ato a quien claramente no lo sabía manejar", "Todavía no entiendo cómo pudo pasar a los dos kilómetros, pero aún así me sigo riendo mucho", o "Tenías que empezar con uno de control remoto".

Así terminó el vehículo tras el choque

Muchos internautas pidieron que contara cómo había pasado el accidente y aunque el graduado no respondió subió un segundo video mostrando la parte delantera del auto que también sufrió grandes daños.

Por otra parte, Fernando Ayala también fue atacado debido a sus videos, pues fue acusado de no valorar el trabajo de aquellos que le habían regalado el carro.

"Pues que pueden esperar si es un carro regalado jajaja cuando se compre el suyo con el sudor de su frente a ver si así lo cuida", "Lo toma a gracia y sin embrago papi y mami terminarán pagando los daños", "Muy fácil...No saben el valor del dinero" y "Un automóvil es una gran responsabilidad… no son juguetes entiendan!!", son algunas opiniones que se pueden leer en el video.



A la par gubieron personas que simpatizaron con él, pues habían pasado situaciones similares de chocar un automóvil poco después de tener las llaves en sus manos.

"Yo ni digo nada porque choque mi primer sedan 2 días después de comprarlo", "A mí me regalaron un auto a los 17 años manual y me caí a un hoyo", "Yo compré el mío y a los 4 meses tremendo choque, así que mejor no me burlo".



Hasta el momento no se sabe si el carro fue reparado y cuál fue la consecuencia de Fernando Ayala por chocarlo el día de su graduación. ¿Crees que sea una historia verdadera o falsa? Dinos en los comentarios.