Repartidora de pizza revela cuánto gana de propinas en una noche e impactó a TikTok

Miles de empleados muestran cómo es su trabajo en TikTok y también se dedican a responder preguntas al respecto como los horarios, la dificultad y lo más importante, el salario.

Quienes lo han dejado más en claro son los meseros, ya que de manera regular expresan que pueden lograr ganancias exorbitantes, pero no todos los días, como una joven que terminó con dos dólares después de atender a una mesa.

Quien llegó a resolver la incógnita de cuánto gana de propinas un repartidor de pizzas en Estados Unidos fue una joven llamada Allison, quien vive en Carolina del Norte.

Joven que se dedica a repartir pizzas comparte cuánto gana en propinas y se hace viral

En su cuenta de tiktok @allison_green0 ella comenzó a publicar videos bailando y realizando retos; sin embargo, su popularidad ascendió cuando optó por compartir su trabajo en las redes.

La joven explicó que se dedica a repartir pizzas para una reconocida , y cada noche maneja su propio coche para entregar las órdenes que le son asignadas.

Después de hacer su entrega, ella explica cuánto fue el total de la cuenta y si le dieron propina o no, ya que no todos los clientes lo hacen, pero no lo toma personal, pues sabe que así es su trabajo.

"Hice mi segunda entrega de la noche y fue una orden hecha con tarjeta de crédito y gastaron 36.33 dólares y no recibí propina, pero, está bien, eso pasa. Hice mi tercera entrega de la noche y su recibo fue de 37.26 dólares y me dio una propina de 10 dólares.", es la manera en que continua presentando sus ganancias.



Al final, Allison comentó que tras terminar su turno a las 11 de la noche regresaría a casa con 13 dólares en propina en efectivo y 42.92 dólares que le llegarían a su tarjeta de crédito, lo cual daba un total de 55.92 sin contar su paga normal por hora y la liquidación de la gasolina que también es cubierta en su empleo.

"No es terrible para un lunes, pero pudo ser mejor", es la manera en que termina su video de TikTok.

Internet reaccionó a sus ganancias de la siguiente manera

Su video publicado a mediados de diciembre de 2022 obtuvo más de 800 mil vistas y diversos comentarios, entre los que destacan aquellos que remarcaron que sus ganancias fueron más que impactantes.

"Mas de 50 dólares de propina en un día y sin contar su paga normal, impresionante", "Gana mejor en propinas que yo", "Ya me dieron ganas de ser repartidor, son propinas en general buenas"," ¿50 dólares en un lunes y crees que pudo ser mejor? No me imagino en un día bueno" o "Yo pensaba que los repartidores no ganaban buenas propinas, pero me acabas de abrir los ojos", fueron algunos comentarios.



Por otro lado, algunos internautas no dudaron en condenar a aquellos que no dan propinas, pues en su opinión es algo de mala educación, más aún cuando su cuenta es significativa.