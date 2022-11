Perrito se une a una piñata, alentó a los niños para romperla y terminó llevándose dulces

En TikTok se albergan clips curiosos de perritos y gatitos. Cada día son más los animales que provocan risas incontrolables en los usuarios, y uno de los más populares del momento es el que muestra a un can teniendo una actitud inusual en una fiesta infantil.





Perro participa en piñata y recoge dulces junto a los niños

El usuario de la red social @jguillermomdc tuvo la oportunidad de regalarle a todos un video donde una mascota resultó ser fan de las piñatas.

En el material compartido el pasado 5 de noviembre se puede ver cuando un grupo de niños se encontraba al aire libre tratando de romper una piñata, sin saber que la verdadera estrella sería este pequeño animal.

Todo inició cuando un infante se encontraba a punto de romper el objeto decorado lleno de golosinas con ayuda de un palo de escoba y mientras todos contaban la típica canción que se corea en esta tradición mexicana, el can se dedicó a alentar la situación con ladridos

Después de que la piñata cae a suelo, todos los menores gritan y corren para poder alcanzar los dulces, pero quien también se les unió fue el perrito de color negro y blanco.



Él se alcanza a ver entre la multitud, y lo más curioso es que parecía saber exactamente qué hacer. Poco después de perderse en la multitud, el animal se apresura para tomar sus propios dulces como recompensa y esto causó furor en TikTok.

Titulado "Éntrenle todos a la piñata", el clip de pocos segundos no tardó en volverse viral, lo cual le causó impresión a quien lo grabó. A poco más de 10 días de haberse publicado, ya fue visto por más de un millón de personas, quienes no tardaron en compartir el video en otras redes sociales.

Éste can (que nos recuerda al perrito que dejó encerrada a su familia afuera de su casa por su extraño comportamiento) se robó el corazón de todos y en los comentarios, los usuarios expresaron lo divertido que les pareció.

El video viral de TikTok tuvo divertidas opiniones

"El perro: 'si no me aviento yo, nadie lo hará por mí'", Ese perro no le tiene miedo al éxito, es de lo más adorable", "Te amo perrito que corre por su paletita", "Se aventó por su paleta, realmente se arriesgó y ganó", "El perro: 'que chido, me gané una paleta'", o "El perrito: guau guau *apúrate niño que quiero dulces*", fueron algunas maneras de expresarse.



Otros externaron que en un principio se preocuparon por el perrito porque creyeron que saldría lastimado después de tratar de agarra dulces junto a todos los niños, pero les alegró ver que no fue así.

El perrito volvió a ser grabado en otra piñata buscando dulces

El divertido instante hizo que los internautas pidieran una segunda parte y para darles gusto, el dueño de la cuenta @jguillermomdc, subió otro video diferente donde se puede ver el mismo perrito entusiasmado porque rompieron una piñata en forma de balón y los dulces cayeran al suelo.

Al abrirse este objeto de nueva cuenta, el can se acerca para tratar de tomar algunos dulces; sin embargo, se molestó porque otro perro también se acercó, lo cual hizo pensar que no compartiría su botín.

A continuación puedes ver el video.



¿Conoces a un perrito con alguna actitud divertida y poco común? dinos en los comentarios.