Pensó que su perrito era un rottweiler y cuando creció descubrió que lo engañaron: así se ve

Los videos de animales acumulan millones de vistas en TikToK, pero los perritos son, probablemente, las mascotas preferidas de muchos por los momentos de felicidad que brindan; tal es el caso de un supuesto rottweiler que conquistó a su dueño a pesar de ser producto de una estafa.

Joven mostró en Tiktok cómo fue engañado tras comprar un rottweiler: se hizo viral

En su perfil de la red social, @moraemmanuel01, un joven compartió una particular experiencia, ya que el perrito que compró no era precisamente un rottweiler. Y es que Emmanuel subió un clip con una foto del can que había adquirido cuando era pequeño, la cual estaba acompañada de un pequeño texto: "Lo que compré".

Posteriormente, se ve la imagen de un rottweiler adulto que decía "Cómo pensé que se pondría", pero unos segundos después muestra la realidad, pues su mascota no se parece nada a la raza que supuestamente pertenece.

El perrito terminó por lucir diferente, pero eso no le importó a los internautas

Al final del video se puede ver un clip de cómo luce su perro actualmente el cual tiene un aspecto muy distinto al de un rottweiler, pues tanto su cara, cuerpo y altura no coinciden. Pero el tierno video ha sido visto por más de 17 millones de personas y suma más de 950 mil likes.

Los usuarios de la red social expresaron que, aunque no sea un perro de raza, es muy lindo y merece mucho amor.

Usuarios de TikTok confesaron que vivieron experiencias similares con sus perritos

Otros internautas compartieron situaciones similares, en las que, luego de comprar un perrito, se dieron cuenta de que los habían engañado y no era de la raza que les habían dicho.

"A mi también me pasó, según compré un pug, pero me dieron un perrito de raza dudosa", "No me burlo porque también lo viví, mi perrita según es una chihuahua, pero no luce como una, aún así la quiero" o "Pensé que había sido el único que lo estafaron al momento de comprar un perro de supuesta raza", expresaron los usuarios.



Así como el video de @moraemmanuel0, existen muchos otros en TikTok donde los dueños muestran al perrito que esperaban y cómo terminó luciendo al final.

Se vuelve tendencia mostrar cómo crecieron los perritos



Los clips que se volvieron tendencia revelan las expectativas de los dueños contra la realidad de cómo lucen sus mascotas, pero todos tienen algo en común: sus dueños remarcan lo mucho que los quieren, sin importar su aspecto.