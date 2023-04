Joven denuncia que fue víctima de body shaming en gimnasio: expulsada por mostrar su estómago

Algo similar le pasó a Shelby una joven que explicó con lágrimas en los ojos que fue victima de body shaming por parte del staff de un gimnasio, te explicamos.

Mujer asegura que gimnasio le hizo body shaming y su historia se hace viral en TikTok

De acuerdo a su anécdota, la mujer que aparentemente vive en Canadá visitó un nuevo gimnasio con el propósito de seguir realizando ejercicio como lo había estado haciendo desde hace tres meses; no obstante, desde su llegada comenzó a recibir malos tratos por parte de los trabajadores.

Shelby comentó que en la recepción una mujer afirmó que el gimnasio tenía un código de vestimenta el cual prohibía usar sujetadores deportivos sin una prenda encima, pues no "podía mostrar su barriga".

Ella no tardó en mostrar su vestimenta la cual consistía en unos leggings deportivos y su sujetador el cual mostraba su estómago apenas unos cuántos centímetros.

Después de que la recepcionista hiciera una excepción la dejaron pasar, pero después de poco tiempo llegó otra persona a pedirle que se retirara.

"Llevo 15 minutos en la caminadora y el coordinador del programa se me acercó y me pidió que me fuera", continúa mientras las lágrimas comienzan a caer. Estoy tan avergonzada."



Su clip se hizo viral con millones de reproducciones y aunque en su mayoría recibió palabras de apoyo, pues coincidieron que el gimnasio hizo mal, otros simplemente comentaron que era una persona exagerada y sí la habían corrido del lugar por su vestimenta.

"Esto no está bien, claramente criticaron tu cuerpo desde el inicio, no tuvo nada que ver con cómo ibas vestida", "Ese gimnasio se merece toda la vergüenza del mundo", "Lamento que hayas pasado por eso, fue un caso de discriminación y el que te dejan entrar para luego correrte lo comprueba", "No llores, no es para tanto sí fue por la ropa que llevabas, algunos gimnasios son muy estrictos", "Qué exagerada creando problemas donde claramente no los había, fue la ropa", o "Simplemente son las reglas de vestimenta y por eso te corrieron", fueron algunos de ellos.

Ella confirmó que fue tratada con un tono "denigrante"

Ante la ola de ataques en una publicación posterior Shelby rectificó que después de analizar la situación con cuidado, en efecto fue obligada a irse por su peso.

"Ella dijo: Número uno es cómo me habló la señora de la recepción. Le dije: 'Oh, ¿no se nos permite usar un sostén deportivo?' Y contestó: 'Bueno, no podemos simplemente tener la panza colgando', en un tono denigrante. Eso ya no está bien. Realmente creo que si esa mujer fuera una mujer más pequeña parada en el mostrador, no le habrían dicho eso".



La tiktoker no confirmó si levantó una denuncia contra el gimnansio o si el lugar recibió algún tipo de sanción por la manera en que la trataron.

¿Tú que piensas acerca de su experiencia? Dinos en los comentarios.

Puedes ver también: