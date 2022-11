Maestra embarazada quiso dar clase con un pescado real y salió mal: video divirtió a Internet

TikTok se volvió la herramienta favorita de los maestros para enseñar cosas de una manera más interactiva o simplemente, para compartir cómo son sus días al dar clases.

Aunque éstas requieren planeación desde días anteriores, es posible que algo se salga fuera de control, lo cual demostró una mujer embarazada que estaba impartiendo clases de biología, te explicamos.

Maestra se volvió viral por sentir náuseas al mostrar a sus alumnos un pescado

Dentro de la red social comenzó a esparcirse un clip en especial publicado el pasado 12 de noviembre por la usuaria @lamaestrachida, quien compartió cómo trato de hablar con sus alumnos acerca de la anatomía de los peces.

En el material, se ve a la entusiasta maestra sosteniendo un pescado de talla pequeña en sus manos y mostrándolo a la clase. Todo parecía normal puesto que los pequeños estaban poniendo atención; sin embargo, la docente tuvo una reacción poco usual al sostener al animal.

En el video sin título, pero acompañado con el texto "Con 6 meses de embarazo queriendo dar una clase inolvidable", se puede ver claramente cómo el ambiente de la clase cambió después de que la maestra le preguntara a los niños si el pez estaba muerto, ya que ella al tratar de decirlo, simplemente no pudo y parecía que estaba a punto de vomitar.

La persona que grabó el video enfocó a los alumnos entre risas, quienes no supieron bien cómo reaccionar a lo que estaban presenciando.



Al tratar de continuar con la lección, la maestra pidió perdón, ya que aún tenía náuseas y estaba emitiendo sonidos inapropiados.

"¿Cómo dijimos que se llamaba por donde respira el pez?... Branquias", fue lo que trató de explicar al tratar de mantener su ganas de vomitar controladas.



El video estalló en TikTok formando parte de los clips más divertidos y le dio a la maestra más de 2.7 millones de vistas, el cual por cierto, resultó ser el primero que había subido a su perfil.

El tiktok generó una respuesta positiva de Internet y bromas creativas

Lo ocurrido generó una gran cantidad de bromas en los comentarios, las cuales la maestra respondió con mucho humor.

"Y los niños con cara de '¿maestra está bien?' JAJAJA", "Niños: 'la miss habla cetáceo'", "Sin duda fue una clase inolvidable", "Ay que risa, pobrecita pero que profesional", "Dure media hora riéndome", "Me dio pena, ternura, risa, este video tiene todo", o "No sé qué me dio más risa, los niños que no entendieron o la maestra con sus ganas de vomitar", fue como se expresaron en el clip original.



Diversas personas preguntaron por qué tuvo esta sensación de asco cuando tenía el pescado en la mano y de acuerdo a los internautas, pudo ser porque las mujeres embarazadas pueden tener el olfato más sensible y dichos olores causan una gran molestia.

Otros simplemente le sugirieron que para no sentir náuseas, hubiera optado por enseñarle sobre los peces y sus branqueas con dibujos a los niños.